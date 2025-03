Comunicat important de la Casa Reial sobre la reina Letícia: ja està tot preparat

La Casa Reial ha emès un comunicat important sobre la reina Letícia: viatjarà com a cooperant a Cap Verd. Concretament, es preveu que la dona de Felip posi rumb a l'arxipèlag d'Àfrica Occidental del 24 al 27 de març. Aquest viatge té com a objectiu conèixer diversos projectes de cooperació desenvolupats per Espanya al país.

La visita, a més, busca reforçar llaços i donar suport a iniciatives centrades en el desenvolupament sostenible i la igualtat de gènere. Dues àrees amb les quals la reina Letícia està molt conscienciada i que espera ressaltar en el seu paper com a cooperant.

La Casa Reial dona una última hora sobre la reina Letícia

La reina Letícia es prepara per a una setmana marcada per un dels seus projectes més rellevants de la seva agenda institucional. Mentre Leonor continua amb la seva travessia a Elcano, la seva mare posarà rumb a Àfrica la setmana vinent, tal com confirma la Casa Reial.

En el seu últim comunicat, s'informa del viatge que farà Letícia a Cap Verd programat entre el 24 i el 27 de març de 2025. Un viatge que realitzarà en qualitat de cooperant i que suposarà el desè que realitza en el marc de la cooperació internacional.

Durant la seva estada, la reina Letícia acompanyarà la delegació espanyola a conèixer projectes enfocats en la inclusió de les dones en l'economia. La cooperació se centra en l'empoderament de la dona, l'accés a serveis de salut i la lluita contra la violència de gènere. A més, les visites permetran conèixer iniciatives d'educació i formació que afavoreixen l'autonomia econòmica de les dones.

Al llarg dels anys, la reina Letícia ha visitat altres països amb el propòsit d'impulsar la cooperació espanyola. La seva implicació en aquests projectes subratlla el seu compromís amb les causes socials i el desenvolupament dels països en vies de desenvolupament.

A Cap Verd, la presència de la reina ressaltarà la importància de la cooperació internacional i dels esforços conjunts. Un dels objectius de la visita serà avaluar l'impacte dels projectes de cooperació i realitzar ajustos per optimitzar-los. La reina Letícia realitzarà aquest viatge en solitari com va fer el juny de 2024 quan va viatjar a Guatemala.

En aquella ocasió, en cap moment es va treure l'armilla de cooperant i va participar de manera activa amb diverses ONG desplaçades allà. Demostrant així un compromís ferm en els projectes que s'estan duent a terme en els territoris més desfavorits.

Casa Reial confirma el viatge de la reina Letícia a Àfrica

Tot està llest perquè el dilluns 24 de març, la reina Letícia posi rumb a Cap Verd en un viatge del més solidari. Novament, la dona de Felip s'implica en els avenços que diverses organitzacions estan duent a terme per millorar la vida dels més necessitats.

Per a Letícia no n'hi ha prou amb mantenir el contacte des de Casa Reial i ha pres la determinació de conèixer in situ els treballs a realitzar. Les activitats de la reina a Cap Verd inclouran reunions amb autoritats locals, així com visites a projectes d'impacte. En cadascun d'aquests encontres, es dialogarà sobre les millors formes de millorar l'eficàcia de les iniciatives.

A més, estarà acompanyada per la secretària d'Estat de Cooperació Internacional, Eva Granados, per supervisar els avenços. L'agenda de la reina Letícia també inclourà encontres amb organitzacions no governamentals que treballen en projectes clau de desenvolupament. Aquests grups tenen una forta presència al país i realitzen accions per millorar les condicions de vida.

No obstant això, mentre s'ultimen els detalls d'aquest viatge, Casa Reial continua informant sobre l'agenda de la dona de Felip. Sense anar més lluny, avui mateix té programades tres audiències a la Zarzuela. Demà, dimecres 19 de març, presidirà la Reunió del Patronat i del Consell Assessor d'Infància i Adolescència d'UNICEF Espanya.