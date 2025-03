Parla la reina Letícia després de l'adeu a la princesa Leonor: 'Estem molt preocupats'

L'absència de la princesa Leonor ha deixat un buit notable a la Casa Reial. Des que va embarcar en el vaixell escola Juan Sebastián Elcano per al seu creuer d'instrucció, la seva família ha sentit l'impacte de la seva partida. La reina Letícia, en especial, ha manifestat com la troba a faltar i la preocupació que sent pel seu benestar.

La reina ha deixat de banda les seves circumstàncies personals i ha reprès la seva agenda a Oviedo. Ha presidit un acte l'objectiu del qual era lluitar contra les malalties rares i ha dit:"Estem molt preocupats". És un tema que li està robant molt de temps i s'està esforçant per buscar més finançament.

La reina Letícia ha citat Carlos Otín i li ha reclamat que "tots seguim treballant per a la investigació". La reina fa més d'una dècada que acompanya la Federació Espanyola de Malalties Rares. Per això, la situació de la princesa Leonor no ha modificat la seva conducta.

Leonor, hereva al tron, va iniciar la seva travessia amb l'Armada Espanyola en un viatge que durarà sis mesos. A bord de l'emblemàtic Juan Sebastián Elcano, recorrerà diferents ports internacionals mentre completa la seva formació militar. Aquest és un dels desafiaments més exigents de la seva instrucció, amb llargs períodes sense trepitjar terra i condicions de vida rigoroses.

En la seva primera escala, a San Salvador de Bahia, Brasil, la princesa va tenir un breu respir abans de continuar la seva travessia. Ara, el vaixell es dirigeix a l'Uruguai, amb setmanes de navegació sense interrupcions per davant. Durant aquest temps, Leonor ha enfrontat proves físiques i acadèmiques que posen a prova la seva resistència i preparació per al futur.

Com es troba la princesa Leonor?

En les últimes hores, ha transcendit que la princesa ha patit un problema de salut a bord del vaixell. Segons fonts properes, Leonor ha contret un virus estomacal que l'ha obligat a romandre a la seva cabina. La malaltia ha provocat episodis de vòmits i malestar general, la qual cosa ha requerit un monitoratge constant per part de l'equip mèdic de l'embarcació.

Aquest contratemps ha generat preocupació a la Zarzuela, on segueixen de prop l'evolució de la princesa. Encara que s'espera que es recuperi aviat, la situació ha recordat les dificultats i sacrificis que implica la seva formació militar. La reina Letícia, informada al detall, no amaga la seva inquietud per la salut de la seva primogènita.

Malgrat aquests desafiaments, Leonor continua ferma en el seu compromís amb la formació militar. Des que va ingressar a l'Acadèmia General Militar de Saragossa, ha demostrat disciplina i entrega. El seu pas per l'Armada representa un nou esglaó en la seva preparació, acostant-la cada vegada més al seu futur paper com a reina.

Aquest viatge, a més d'un repte formatiu, és també una prova emocional. Per primera vegada, la princesa passa un temps prolongat lluny de la seva família. La distància i les dures condicions del creuer posen a prova la seva fortalesa, una cosa que la seva mare, la reina Letícia, comprèn bé.

La relació entre la reina Letícia i Leonor sempre ha estat estreta. Al llarg dels anys, la reina ha acompanyat de prop el creixement i l'educació de la seva filla. Ara, amb la princesa en alta mar, la distància es fa més difícil de suportar.

Encara que segueix amb la seva agenda, és evident que la monarca troba a faltar la presència de Leonor en el dia a dia. La reina Letícia ha demostrat ser una mare protectora i atenta, per la qual cosa no és d'estranyar que estigui comptant els dies per tornar a veure la seva filla.

S'espera que la princesa completi la seva travessia dins de diversos mesos i torni a Espanya a mitjans d'any. Mentrestant, la seva família segueix cadascuna de les seves notícies amb atenció. La reina Letícia, amb la seva habitual discreció, seguirà complint els seus compromisos sense perdre de vista la seva primogènita.