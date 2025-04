El comunicat d'Anabel Pantoja que confirma els rumors sobre el seu estat de salut

Anabel Pantoja ha decidit emetre un comunicat en el qual desvela quin és el seu estat de salut. La influencer pujava al seu perfil de xarxes una publicació en la qual donava detalls de la intervenció quirúrgica a la qual s'ha sotmès. "M'han intervingut quirúrgicament, però res greu, i us vull explicar què m'ha passat perquè pugueu evitar-ho", explicava la neboda d'Isabel Pantoja.

Anabel es posava en contacte amb els seus fidels des de la clínica en la qual ha estat intervinguda. La seva intenció no era altra que tranquil·litzar-los i alertar-los també per evitar que passin pel mateix tràngol.

Anabel Pantoja dona detalls de la intervenció a la qual ha estat sotmesa

La filla del difunt Bernardo Pantoja va aclarir que tot va començar just després de donar a llum. Llavors es va treure les arracades que portava posades i no se les va tornar a posar de nou.

"Al cap de dos dies tenia els forats tancats", assegurava Anabel en la citada publicació, afegint que, en intentar tornar a col·locar-se'ls, va ser incapaç.

Passats uns dies, Anabel es va adonar que tenia uns bonys a l'orella dreta. Si bé en un principi va pensar que podria tractar-se d'uns grans infectats, finalment van resultar ser quists d'inclusió tèrmica. Una afecció que ella mateixa defineix com "quists de la teva pròpia pell".

La cosina de Kiko Rivera va acudir a un centre de salut on li van explicar que havia de ser intervinguda quirúrgicament. "En un ambulatori no m'ho feien i he hagut de buscar un metge estètic perquè després quedi bé", recalcava.

La creadora de contingut mostrava als seus fidels com el seu lòbul estava infectat. A continuació, Pantoja ensenyava com havia quedat la seva orella després de passar pel quiròfan i rebre alguns punts de sutura. "Ho han fet estupendament", aclaria per després advertir que si hagués esperat més "la cosa hauria pintat malament".

Anabel Pantoja ha reconegut que no ha prioritzat en ella

Així, després de passar la Setmana Santa en terres andaluses, Anabel ha solucionat un problema de salut que la tenia intranquil·la. A més, ha aprofitat aquesta circumstància per alertar els seus seguidors sobre la importància de prestar atenció a aquest tipus de problemes i actuar a temps, evitant, per tant, mals majors.

"Estic bé", assenyalava a manera de conclusió l'andalusa, reconeixent que no havia prioritzat la seva salut des que va néixer la seva filla Alma. "Aquest ha estat el problema", admetia, referint-se que tenia posat el focus en la seva petita.

Molt agraïda al centre mèdic en el qual va ser intervinguda, Anabel va voler deixar clar que havia quedat molt satisfeta amb el tracte rebut. "Fins i tot he plorat al quiròfan i la infermera em va agafar la mà", assegurava emocionada. Unes paraules amb les quals ha volgut destacar la importància de la feina dels sanitaris en les mans dels quals havia confiat.