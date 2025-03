El comentari de Rafa Nadal sobre el fill que té amb Xisca Perelló: 'És un...'

Rafa Nadal es troba gaudint d'una nova etapa des que fa uns mesos anunciés la seva retirada. Ara, juntament amb Xisca Perelló, el de Manacor gaudeix del seu petit del qual va fer un comentari en la seva última aparició pública. "És un sentiment i un amor indescriptibles", va confessar, aclarint com està gaudint de la seva faceta com a pare.

Després de 22 anys d'èxits, Nadal se sent en pau amb la seva decisió de retirar-se del tennis professional. El balanç que fa Rafa d'aquests quatre mesos des de la seva retirada és positiu, sobretot perquè ara pot passar més temps en família.

Rafa Nadal parla de la família que té amb Xisca Perelló

La sortida de Rafa Nadal del tennis professional va marcar el final d'una era daurada per a l'esport. Després d'una carrera plena d'èxits, el tennista espanyol s'enfronta a un nou capítol en la seva vida juntament amb Xisca Perelló. Una de les coses de les quals més s'alegra és d'haver aconseguit tot el que es va proposar en el tennis.

També en la seva vida, ja que juntament amb Xisca ha format una preciosa família després del naixement del seu primer nadó en comú. Precisament a ell li va dedicar un comentari en la seva última aparició pública. "És un sentiment i un amor indescriptibles", va expressar sobre el que està gaudint en la seva faceta com a pare.

En les seves primeres entrevistes, el balear va expressar que es troba perfectament bé, tan física com emocionalment. Nadal reconeix que la seva retirada l'ha portat de manera natural i que ara es troba en una nova etapa de la seva vida. Rafa gaudeix ara del seu temps com a marit i pare, rols que li omplen de felicitat i li han donat un propòsit renovat.

El naixement de Rafa Jr ha estat una de les experiències més transformadores per a l'esportista espanyol. La paternitat ha portat amb si un "amor indescriptible" i ha canviat la perspectiva de la seva vida. Si bé manté la seva passió per l'esport, ara se sent més enfocat en la seva família i en veure créixer el seu petit.

La nova vida de Rafa Nadal juntament amb Xisca Perelló

Nadal no ha abandonat completament el món del tennis. El tennista segueix involucrat en l'esport que li va donar la fama, però ara des d'un rol més tranquil i menys exigent. Ara se centra en la formació de nous talents i promou l'esport en tots els seus nivells.

No obstant això, és indiscutible que la vida de Rafa ha fet un gir radical després de la seva retirada. El tennista ha trobat una nova passió en la família i en el seu rol com a pare. El seu fill ha omplert la seva vida d'alegria i li ha donat una nova perspectiva.

Com era d'esperar, un dels primers joguets que va rebre el petit va ser una raqueta de tennis. No obstant això, el desig de Rafa és que, si és possible, en el seu futur practiqui un altre esport. Això sí, triï el que triï, Nadal té clar que "li donaria suport al cent per cent".

Després d'anys de sacrificis i dedicació al tennis, ara està gaudint de la tranquil·litat de la vida familiar. Per a ell, aquest és un capítol fonamental en la seva vida, on l'estabilitat emocional ha reemplaçat el ritme accelerat dels tornejos. Si bé reconeix que el tennis li ha donat tant, valora ara la calma i els petits moments amb la seva família.

La retirada del tennis no ha estat un punt final, sinó un nou començament per a ell i per a la seva dona, Xisca. Després de posar punt final a tota una vida dedicada a l'esport, Nadal ha canalitzat el seu temps en la seva faceta empresarial. En aquest context, ha venut una participació significativa en la seva acadèmia de tennis, cosa que li ha permès assegurar-se un futur pròsper.