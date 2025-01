L'al·lucinant casa on viuen Rafa Nadal i Mery Perelló amb el seu fill: totes les fotos

Rafa Nadal, considerat un dels millors tenistes de la història, no només ha triomfat en l'esport, també en altres aspectes de la seva vida. Entre els seus èxits, destaca la seva impressionant residència a Porto Cristo, un racó idíl·lic de Mallorca que comparteix amb la seva esposa.

L'habitatge de Nadal i Xisca Perelló és un reflex d'elegància i modernitat, amb espais amplis i acuradament dissenyats. Un dels seus majors atractius és la terrassa ubicada al pis superior, des de la qual es pot gaudir d'unes vistes inigualables al mar.

Als exteriors, la finca també compta amb un preciós jardí, ideal per relaxar-se a l'aire lliure. També té una terrassa amb porxo envoltada d'arbres, que proporciona ombra i tranquil·litat. Un racó perfecte perquè pugui jugar al costat del seu fill petit.

Així és l'espectacular casa de Rafa Nadal i Xisca Perelló a Mallorca

Encara que la casa està plena d'estances àmplies, Rafa i la seva família també gaudeixen d'espais més íntims i càlids. Entre ells, destaca una petita saleta d'estar amb llar de foc, decorada a l'estiu amb espelmes, que aporta un ambient acollidor.

Aquest espai inclou una catifa confortable i una taula baixa, perfecta per compartir moments relaxats, fins i tot menjant a terra. A l'interior de l'habitatge, no hi falta un saló modern, amb mobiliari de disseny i un ambient perfecte per gaudir de reunions amb amics.

Rafa disposa d'un despatx totalment blanc, tant a les parets com als mobles. Aquest espai, ideal per organitzar els seus múltiples compromisos laborals, inclou una cridanera làmpada de disseny que aporta un toc atrevit al conjunt.

Una finca adaptada a l'esport

Com no podia ser d'una altra manera, el tenista compta amb una àrea destinada a l'exercici físic a casa seva. A les imatges compartides durant el confinament, vam poder veure'l utilitzant una màquina el·líptica, demostrant que el treball físic no es limita únicament als braços.

Un altre dels racons més destacats de la seva llar és la cuina, un espai ampli i lluminós gràcies als seus mobles blancs. Durant els mesos de confinament, Nadal va sorprendre els seus seguidors deixant clar que també es defensa bé entre fogons.

La mansió de Rafa Nadal a Porto Cristo és un clar exemple de com combinar luxe, funcionalitat i comoditat, reflectint l'èxit i la personalitat del llegendari esportista.