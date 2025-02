Claudia Bavel posa contra les cordes a Cepeda a '¡De Viernes!': 'Estic disposada'

Claudia Bavel ha tornat a l'ull de l'huracà, després de la seva primera entrevista a ¡De Viernes!, la jove va tornar al plató per respondre a les noves polèmiques sobre la seva vida personal. La model s'enfronta ara a la reacció d'Iker Casillas i a la filtració de missatges amb el cantant Cepeda. La jove ha confirmat que no vol que la facin callar per aquest motiu ha confessat que vol tancar tots els rumors: "Estic disposada".

Bavel no s'ha quedat callada. Sobre el comunicat de Casillas, ha estat taxativa: "No m'esperava que emetés un comunicat amb la intenció de silenciar-me", va confessar en directe. La influencer es va mostrar molesta amb la resposta de l'exfutbolista i va deixar entreveure que té més informació que podria sortir a la llum.

Però la nit va portar més sorpreses, abans d'entrar a plató, Claudia va parlar amb els mitjans i va llançar un dard enverinat a Luis Cepeda. "Un més que es retracta només de la poca neurona que té", va deixar anar sense dubtes. I és que el cantant va intentar desmentir els missatges que va intercanviar amb ella.

Claudia Bavel posa contra les cordes a Cepeda a ¡De Viernes!

Al plató, Claudia es va mantenir ferma, va confirmar que les converses eren reals i va acusar Cepeda de voler desviar l'atenció. "Estic disposada a defensar-me de qualsevol crítica", va assegurar amb determinació. La model es va mostrar desafiant i va deixar clar que no tem les conseqüències.

La tensió va augmentar quan es van revelar nous detalls sobre les converses. Claudia va assegurar que Cepeda va intentar manipular la situació per desacreditar-la. Les seves declaracions han posat en escac al cantant, qui segueix negant la seva implicació.

A més, Claudia ha confirmat que quan va mantenir aquests missatges amb l'artista, ell tenia parella mentre ella estava soltera. Una cosa que ha deixat en una situació complicada a Cepeda.

Els espectadors van quedar impactats. Mentre alguns donen suport a la model, altres qüestionen les seves intencions. La discussió ha pres força a les xarxes socials, on seguidors d'ambdós bàndols debaten sobre la veracitat de les acusacions.

Claudia Bavel va trencar el seu silenci sobre Cepeda i Íker Casillas a ¡De Viernes!

D'altra banda, la reacció d'Iker Casillas ha donat molt de què parlar. La seva comunicació oficial buscava minimitzar l'impacte de les declaracions de Claudia, però ha generat l'efecte contrari. La model ha insinuat que podria revelar més detalls comprometedors si és necessari.

L'escàndol segueix creixent. Iker Casillas, Cepeda i ara nous noms podrien veure's involucrats.

Els mitjans de comunicació ja estan a l'espera de pròxims esdeveniments. La història encara no ha acabat!