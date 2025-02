Ningú esperava la confessió alarmant de Rosa Benito a '¡De Viernes!': 'Ho he fet'

Ahir, Rosa Benito es va asseure al plató de ¡De Viernes!, on va parlar d'aspectes molt durs de la seva vida personal. La seva entrevista va ser anunciada com 'El renaixement de Rosa Benito'. El seu retorn ha estat per la porta gran i tres anys després, ha trencat el seu silenci en ple directe després de confessar que: "Ho he fet".

La que va ser cunyada de Rocío Jurado va tornar amb força. Abans, va participar com a col·laboradora en diversos programes, però, ahir a la nit va ser la protagonista absoluta. Mediaset va qualificar l'espai com 'la seva entrevista més esquinçadora' i no va decebre.

Durant la conversa, Rosa va fer una confessió inesperada. Rosa va admetre que s'ha sentit utilitzada en més d'una ocasió. Però el més impactant va arribar després.

Ningú esperava la alarmant confessió de Rosa Benito a ¡De Viernes!

"Estar en la prostitució no és només vendre el teu cos, és fer coses per diners encara que no vulguis, i jo ho he fet", va declarar. La seva revelació va deixar tot el públic sense paraules. Ningú esperava escoltar una cosa així en directe.

El silenci va envair el plató. Els col·laboradors es van quedar tots en xoc. Les xarxes socials van esclatar a causa que el seu testimoni va ser demolidor.

En qüestió de minuts, els comentaris es van multiplicar. Molts van aplaudir la seva valentia encara que altres van mostrar la seva preocupació més absoluta pel passat de Rosa Benito. Sens dubte, les seves paraules no van passar desapercebudes.

Rosa Benito confirma que es troba molt millor a ¡De Viernes!

Rosa va continuar amb el seu relat: "En els moments més foscos de la meva vida volia despertar d'aquest somni tan desagradable", va confessar. Les seves paraules van ser commovedores.

L'excol·laboradora de televisió va transmetre un missatge d'esperança: "Se'n surt, i la vida et dona oportunitats. D'on no se'n surt és del calaix", va sentenciar, emportant-se l'aplaudiment del públic.

Amb aquestes paraules, ha deixat clar que ha renascut, la seva etapa més dura ha quedat enrere i ara es troba millor que mai. Rosa Benito va explicar que la seva família i els seus amics han estat clau en la seva recuperació. També va agrair el suport rebut dels seus seguidors.

Durant l'entrevista, Rosa Benito va recordar episodis difícils de la seva vida, va parlar de traïcions, decepcions i moments de desesperació. No obstant això, va assegurar que ha après de cada experiència, per aquest motiu ha decidit tornar a la televisió per obrir-se davant els espectadors. L'excol·laboradora de televisió ha passat per molt però ahir va demostrar que ara està més forta que mai.

El seu testimoni va emocionar a molts. Ahir a la nit, Rosa Benito va tornar a brillar, el seu missatge ha calat profundament en l'audiència. Amb la seva sinceritat, Rosa Benito ha demostrat davant tota l'audiència que sempre és possible tornar a començar.