Chelo García-Cortés destapa el pròxim moviment d'Isabel Pantoja: 'Es mou per…'

En el programa Ni que fuéramos, s'ha parlat sobre la delicada situació que ha viscut Alma, la filla d'Anabel Pantoja. La petita, després de passar més de deu dies ingressada a la UMI de l'hospital matern de Canàries, per fi ha estat traslladada a planta. Ara Chelo García-Cortés ha destapat el pròxim moviment d'Isabel Pantoja, qui ha estat atenta a la petita: "Es mou per impulsos".

L'emissió d'avui ha comptat amb moments d'emoció, sobretot quan Belén Esteban, ara en la seva faceta de copresentadora, ha respost a les preguntes sobre l'entorn d'Anabel. A la pregunta de si la influencer seguirà rebent visites d'amics, Belén ha afirmat amb contundència: “Sí”. No obstant això, en ser qüestionada sobre un possible retorn d'Isabel Pantoja a Canàries, la de Paracuellos ha estat clara: “No ho sé”.

L'única que s'ha atrevit a fer llum sobre el pròxim moviment d'Isabel ha estat Chelo García-Cortés. La col·laboradora, sense embuts, ha confessat: "Això només li ho pots preguntar a Isabel"

Chelo García-Cortés destapa el pròxim moviment d'Isabel Pantoja

"Isabel es mou pels seus impulsos i és innegable que Isabel adora la seva neboda Anabel, i Anabel a la seva tia. No em sorprèn que Isabel segueixi pendent d'Anabel com de la filla d'Anabel", ha confessat Chelo García-Cortés.

Amb aquestes declaracions, Chelo ha deixat entreveure que Isabel Pantoja podria estar considerant un viatge a Canàries en un futur pròxim. No obstant això, el que ha confirmat amb seguretat és que el pròxim moviment de l'artista estarà enfocat a mantenir-se al corrent de l'evolució de la filla d'Anabel.

El programa ha destacat la unió entre Isabel Pantoja i Anabel. Segons els col·laboradors, la cantant no només sent un gran afecte per la seva neboda, sinó també per la petita Alma.

Chelo també ha insistit que Isabel té un caràcter impredictible i que sol actuar seguint les seves emocions. Aquestes paraules han generat especulacions entre el públic sobre quin serà el pròxim pas de l'artista.

Isabel Pantoja està molt atenta a la seva neboda segons Chelo García-Cortés

D'altra banda, Anabel Pantoja, que ha estat travessant moments difícils, ha rebut el suport constant del seu cercle proper. Els amics i familiars no han deixat d'estar al seu costat durant aquests dies tan complicats. Segons Belén Esteban, aquest suport serà fonamental perquè Anabel pugui mantenir-se forta i enfocada en la recuperació de la seva filla.

Mentrestant, Isabel Pantoja ha optat per mantenir-se discreta sobre els seus plans immediats. Però tal com ha suggerit Chelo, l'artista no treu els ulls del que succeeix a Canàries. La seva preocupació per Anabel i la seva filla sembla ser la seva prioritat absoluta en aquests moments.

En conclusió, encara que Isabel Pantoja no ha confirmat un retorn a Canàries, tot indica que el seu pròxim moviment estarà guiat pel seu amor incondicional cap a Anabel Pantoja i la seva filla. Chelo García-Cortés, amb la seva habitual sinceritat, ha deixat clar que Isabel seguirà molt pendent, tant de la seva neboda com de la petita Alma.