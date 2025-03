Gerard Piqué no pot silenciar els rumors sobre el seu futur: Clara Chía, assenyalada

Gerard Piqué es troba novament en el punt de mira, no només per la seva vida personal, sinó també per qüestions legals. Un fet que posa en pausa els acords establerts amb la seva exparella, Shakira.

Aquest divendres, l'exfutbolista ha de declarar com a imputat en el cas SúperCopa, un tràmit que ha alterat els plans de la parella. L'acord que havia aconseguit estabilitzar la seva relació amb la cantant, almenys pel que fa a la custòdia dels seus fills, ara sembla trontollar.

En un principi, Shakira i Piqué havien arribat a un acord durant la gira de la cantant per Amèrica Llatina. Un pacte que permetia que els nens poguessin estar amb el seu pare a Miami mentre ella complia amb els seus compromisos laborals.

No obstant això, la citació de Gerard Piqué per part del jutge ha provocat un nou distanciament entre els ex. La situació es complica encara més quan es té en compte que la gira de Shakira està plena d'indirectes cap al seu ex i la seva actual parella, Clara Chía.

Gerard Piqué ja no pot silenciar els rumors sobre el seu futur

Segons informa Vanitatis, Piqué té ara un objectiu professional que podria afectar la dinàmica familiar. El president de la Kings League, després del rebombori dels últims mesos, busca expandir el seu projecte futbolístic a Amèrica.

Miami es perfila com un punt estratègic per al seu projecte, un moviment que promet ser clau per al seu futur laboral. No obstant això, aquesta expansió representa un problema en la seva vida personal, ja que Clara Chía encara no ha establert cap vincle amb Milan i Sasha.

Aquest fet s'ha convertit en una pedra angular en la nova vida de Piqué. I és que la situació de Clara amb els petits és pràcticament inexistent. Tal com s'ha publicat, els nens són plenament conscients de qui és Clara Chía.

No obstant això, per ara, no sembla haver-hi cap mena d'interès en què la jove forgi una relació amb els nens. L'exfutbolista sap que, si ha d'estar a Miami per continuar amb el seu projecte, ho farà en solitari o amb el suport dels seus pares.

Mentrestant, Shakira continua amb la seva gira, que d'aquí a poc temps la portarà per Nord-amèrica. A més, ja es parla de noves dates a Àsia i Europa. D'aquesta manera, la colombiana deixa clar que la seva carrera continua sent la seva prioritat, malgrat els obstacles personals.