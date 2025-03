Mary de Dinamarca, enfonsada per l'última notícia de Frederic: polèmica a la vista

La Casa Reial danesa està vivint un dels seus moments més complicats en la història recent. Als problemes de salut de la reina Mary se sumen les tensions dins de l'equip de seguretat del rei Frederic X, que estan sacsejant els fonaments de la monarquia danesa.

Dimecres passat Mary de Dinamarca va sorprendre el públic, ja que no va assistir a un esdeveniment que tenia un valor emocional molt alt per a ella. La cerimònia de lliurament de premis de l'Associació Danesa del Cor, una causa molt propera després de la pèrdua de la seva mare.

Encara que es va dir que la reina es trobava malalta, no es van especificar els detalls de la seva afecció. Un fet que ha deixat una onada d'incertesa al voltant del seu estat de salut.

Mary de Dinamarca no guanya per a disgustos

Aquest nou capítol de la família reial danesa arriba en un moment delicat per a Frederic X. I és que el fill de Margarida II de Dinamarca ha estat criticat en diverses ocasions des del seu ascens al tron.

La monarquia danesa s'ha vist embolicada en una sèrie de controvèrsies. Les imatges del rei en companyia de Genoveva Casanova, abans de la seva proclamació com a monarca, no van fer més que afegir llenya al foc.

A més, el recent viatge de vacances dels reis va generar malestar entre la ciutadania, que no ha deixat de qüestionar les seves decisions i la seva gestió. Però, com si això no fos suficient, un escàndol encara més gran ha sortit a la llum, posant la monarquia sota una lupa més intensa.

L'equip de seguretat de Frederic està en el punt de mira

L'equip de seguretat de la corona, encarregat de protegir el rei i la seva família, s'ha vist embolicat en una controvèrsia de gran calibre. Un documental que s'emetrà al març revela pràctiques preocupants entre els guardaespatlles del rei Frederic X.

Segons s'ha publicat, hi ha proves de consum de drogues i alcohol. En un avançament del reportatge, s'assenyala que l'ambient de festa, sumat al consum de substàncies, posa en perill la seguretat de la reialesa. A més de la integritat dels mateixos agents.

Aquestes revelacions no són noves. El 2020, un cas similar va esquitxar la guàrdia reial, quan tres dels seus membres van ser sorpresos treballant sota els efectes de l'alcohol. L'escàndol d'ara, però, promet ser més ampli.

Aquest 19 de març, la televisió danesa emetrà el documental que aportarà més detalls sobre els problemes que travessa l'equip de seguretat. Un fet que podria ser un nou punt d'inflexió per a l'estabilitat del regnat de Frederic X i Mary de Dinamarca.

Mentrestant, la família reial s'enfronta a un desafiament encara més gran: recuperar la confiança del poble danès, que ja comença a qüestionar el rumb del seu regnat.