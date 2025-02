Tota la veritat sobre el cas de Carme Blanch: el 'Crims' d'avui de Carles Porta

El pròxim programa de Crims, presentat per Carles Porta, portarà un cas esgarrifós que va mantenir la societat catalana pendent durant anys. El nou episodi, titulat Libèl·lula, abordarà el cas de Carme Blanch, una dona que va ser brutalment assassinada a Vilassar de Dalt el 2010.

Aquest crim, en aparença incomprensible, va ser el punt de partida per a una investigació que, amb el temps, va destapar secrets foscos i un motiu ocult darrere de la tragèdia. D'aquesta manera, Carles Porta "posarà llum a la foscor", ja que la veritat no prescriu mai.

Carles Porta i l'assassinat de Carme Blanch

El 12 de novembre de 2010, Carme va ser trobada al seu llit, morta a ganivetades mentre dormia. L'escena del crim era macabra: el llençol del llit estava xop de sang, i el seu cos presentava múltiples ferides.

Encara que els Mossos d'Esquadra no van trobar proves immediates, com empremtes dactilars o ADN, ni l'arma homicida, l'evidència apuntava que no es tractava d'un robatori. Va ser en aquest context que van començar a aparèixer les primeres ombres de sospita sobre Joan, el marit de Carme.

Després de diversos mesos sense avenços, el març de 2011, Joan va ser arrestat, encara que va sortir en llibertat amb càrrecs a causa de la manca de proves concloents. Aquesta detenció no només va sorprendre la família de Carme, sinó que també va sembrar dubtes entre els coneguts de Joan.

Especialment entre Núria, cosina de la víctima, i el seu marit Josep, que, igual que Carme, el consideraven proper. No obstant això, el que semblava ser un cas de violència masclista aviat va fer un gir inesperat gràcies a la insistència de la família de Carme.

Una libèl·lula va tenir un paper fonamental en la investigació

Al llarg de la investigació, els Mossos d'Esquadra van descobrir una relació oculta entre Joan i Sandra, la cuidadora dels pares de Joan. Aquesta dona, el nom de la qual ressonaria en els dies següents, es va convertir en una peça clau per entendre el mòbil de l'assassinat.

El desig de Joan d'estar amb Sandra i l'ambició per heretar els béns de Carme, el van portar a una decisió: eliminar-la. Els investigadors van aconseguir proves contundents, incloent-hi gravacions i testimonis, que van confirmar la relació entre Joan i Sandra.

A més, una libèl·lula va tenir un paper crucial que s'entrellaça amb la història de Carme. Aquest insecte apareix de manera significativa en el fermall que Carme portava, el qual no va desaparèixer durant l'assassinat. I és que, més tard, va ser trobat en possessió de Sandra, l'amant del seu marit.

La culminació d'aquest crim va ser el judici a l'Audiència de Barcelona, on Joan va ser condemnat per assassinat i Sandra per encobriment. El cas, que semblava destinat a quedar en l'oblit, es va reobrir gràcies a la tenacitat dels qui no van deixar de buscar justícia per a Carme.