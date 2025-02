Charo Reina parla molt clar sobre la filla d'Anabel Pantoja: 'Espero no equivocar-me'

Charo Reina ha trencat el seu silenci per parlar alt i clar sobre el que està succeint al voltant d'Anabel Pantoja i la seva filla Alma. Malgrat la nul·la relació que manté amb la influencer, la folklòrica no ha dubtat a posar "les mans al foc" per ella. "Espero no equivocar-me", ha assegurat davant la premsa.

Fa només unes hores, aquesta coneguda artista ha acudit a la presentació del Festival de Cinema de Màlaga, esdeveniment cultural que s'ha celebrat al Teatre Real de Madrid.

Com era d'esperar, els mitjans de comunicació han aprofitat l'ocasió per preguntar-li a Charo Reina pels actuals problemes d'Anabel Pantoja. Qüestions que l'artista no s'ha negat a respondre, tot i que la seva amistat amb Isabel Pantoja es va trencar fa anys.

La folklòrica no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de sortir en defensa d'aquesta coneguda creadora de continguts. Encara que això sí, ha deixat molt clar que "és la Justícia la que haurà de parlar i caldrà acatar el que digui un jutge".

No obstant això, Charo Reina ha assegurat que confia plenament en la innocència d'Anabel Pantoja. Tant és així que no ha dubtat a posar les seves "mans al foc" per ella. "Espero no equivocar-me", ha afegit a continuació.

Charo Reina defensa públicament Anabel Pantoja malgrat la seva nul·la relació

Charo Reina està convençuda que Anabel Pantoja és innocent del presumpte delicte de maltractament infantil pel qual se l'està investigant. De fet, no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'assegurar davant els reporters que podria tractar-se d'un malentès:

"Jo poso les meves mans al foc que no han fet mal a la nena, sobretot intencionadament. Ha pogut, potser, haver-hi un descuit, però jo poso les mans al foc i espero no equivocar-me, de veritat".

D'altra banda, Charo Reina ha aclarit que, encara que ara no té relació amb els Pantoja, això no vol dir que no consideri Anabel Pantoja "una bona persona i una bona mare".

No obstant això, molt més prudent s'ha mostrat a l'hora de defensar públicament David Rodríguez. I és que, tal com ella mateixa ha confirmat, "a ell no el conec absolutament de res".

En relació amb les dures acusacions que s'estan vessant sobre Terelu Campos pel seu debut sobre les taules, Charo Reina ha estat molt clara. "Em sembla una veritable ximpleria que es digui a ningú que està cometent intrusisme. Jo crec que és apta per estar damunt d'un escenari", ha sentenciat.