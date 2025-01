Ningú esperava la confessió de Raquel Bollo sobre Anabel Pantoja a 'Y ahora Sonsoles'

El programa Y ahora Sonsoles ha sorprès a tothom amb unes inesperades declaracions de Raquel Bollo. L'empresària i col·laboradora de televisió ha estat entrevistada al Saló Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), on ha parlat sobre Anabel Pantoja i la seva recent maternitat. Ningú no imaginava que Bollo, rostre habitual de Mediaset, accedís a parlar en un espai de la competència, però ho ha fet i les seves paraules han donat molt de què parlar.

Raquel Bollo ha començat la seva intervenció deixant clar que no volia aprofundir massa en l'assumpte. “Seré breu perquè és un tema del qual no s'ha de parlar gaire”, ha expressat amb contundència. Malgrat la seva advertència inicial, les seves paraules han estat suficients per acallar qualsevol rumor sobre la situació d'Anabel i David com a pares de la petita Alma.

“Anabel i David volen la seva filla per sobre de tot, és una nena estimada i volguda”, ha assegurat Raquel. Amb aquesta afirmació, ha volgut tancar qualsevol especulació sobre la família.

Ningú no esperava la confessió de Raquel Bollo sobre Anabel Pantoja

Però ha estat la seva següent frase la que ha causat més impacte. “Només vull dir que: La nena on és? Amb això es diu tot”, ha sentenciat.

Unes paraules que han estat interpretades com una declaració contundent que tot està en ordre. Alma és a casa amb els seus pares, i això és l'únic que importa.

Les xarxes socials han reaccionat de seguida. La confessió de Raquel ha estat analitzada al detall pels seguidors del programa i pels mitjans de comunicació. Molts han assenyalat que aquest gest demostra que, malgrat les diferències televisives entre cadenes, hi ha temes que transcendeixen qualsevol rivalitat mediàtica.

El fet que Raquel Bollo hagi parlat a Y ahora Sonsoles ha estat una de les grans sorpreses del moment. La seva presència a Atresmedia ha cridat l'atenció, ja que és habitual veure-la en espais de Telecinco.

Raquel Bollo defensa Anabel Pantoja en qualsevol mitjà de comunicació

Ningú no esperava que concedís declaracions en un programa aliè al seu entorn televisiu habitual. Aquest detall ha generat especulació sobre un possible canvi en la seva relació amb Mediaset. Podria significar una obertura a noves col·laboracions? Per ara, només queda esperar.

Mentrestant, la família d'Anabel Pantoja continua centrada en la seva nova etapa. L'arribada d'Alma ha estat un moment de felicitat per a tots.

I amb les paraules de Raquel, qualsevol dubte sobre l'estabilitat de la petita ha quedat dissipat. La nena és on ha de ser. I això, com ha dit Bollo, ho diu tot.