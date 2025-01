Ningú esperava la confessió de Carmen Lomana a 'TardeAR': 'Vull que…'

El plató de TardeAR ha viscut aquesta tarda un moment inesperat i carregat de tensió. El programa ha abordat la recent polèmica que envolta a Ágatha Ruiz de la Prada arran dels seus desafortunats comentaris a Fiesta que han ofès la comunitat gitana. Carmen Lomana s'ha pronunciat a TardeAR sobre aquest tema i ha confessat que: "Vull que em deixin en pau".

No obstant això, el que ningú havia anticipat era el gir que prendria la conversa. Durant el debat, ha sorgit un sorprenent vincle entre Carmen Lomana i el nuvi d'Ágatha Ruiz de la Prada, José Manuel Díaz-Patón.

Segons ha insinuat el mateix Díaz-Patón en diverses intervencions recents, Carmen Lomana hauria intentat "lligar" amb ell en el passat. Aquest comentari ha provocat una onada de reaccions, però la resposta de Carmen Lomana en el programa d'aquesta tarda ha estat el més comentat.

Carmen Lomana trenca el seu silenci per a TardeAR

En exclusiva per a TardeAR, Carmen Lomana ha trencat el seu silenci i ha deixat clar la seva posició amb unes declaracions contundents. "Si us plau, d'aquesta persona no vull que em parleu. No vull veure el meu nom unit a semblants fantoches com són ella i el seu nuvi, patètic", ha començat Carmen dient amb el seu habitual to directe i sense embuts.

El plató s'ha quedat en silenci mentre Lomana continuava la seva confessió. "Aquesta manera de voler disculpar-se... no diu més que ximpleries. Però bé, està en el seu perfecte dret, que faci el que vulgui", ha continuat Carmen.

"A mi que m'oblidi, que no em nomeni, que no digui que jo he volgut 'buitrear', no sé quina paraula és aquesta. Vull que em deixin en pau", ha sentenciat la socialité amb evident enfado.

Aquestes paraules han sorprès tant els col·laboradors com els espectadors, que no esperaven que Lomana reaccionés de manera tan taxativa. Segons ha explicat al programa, la seva intenció és mantenir-se al marge de qualsevol polèmica i no ser associada amb el que considera un circ mediàtic.

Carmen Lomana confessa a TardeAR que no vol estar involucrada en la polèmica

Al plató de TardeAR, els col·laboradors han debatut sobre les possibles repercussions d'aquestes declaracions.

Mentre uns opinaven que Lomana ha estat massa dura, altres recolzaven la seva decisió de tallar qualsevol vincle amb la polèmica.

El que està clar és que Carmen Lomana ha parlat alt i clar, i el seu missatge no ha deixat indiferent a ningú. Una confessió inesperada que, sens dubte, marcarà un abans i un després en aquesta història mediàtica.