El príncep Guillem pren una decisió amb el seu germà Harry i res serà com abans

La relació entre el príncep Guillem i el príncep Harry fa anys que està trencada, sense senyals de reconciliació a curt termini. Els fills del rei Carles III han pres camins oposats i, encara que han coincidit en algunes visites oficials, mai han buscat un retrobament personal.

L'hereu al tron planeja una visita als Estats Units sense intenció de veure el seu germà

Mentre Harry ha estat a Londres en diverses ocasions sense veure el seu germà, Guillem mai ha viatjat als Estats Units per visitar-lo. Ara, la possibilitat d'un viatge de l'hereu al tron britànic a territori nord-americà podria generar encara més tensions entre els germans.

Segons mitjans britànics, el president Donald Trump estaria organitzant una invitació oficial perquè Guillem visiti la Casa Blanca. De concretar-se, seria un nou cop per al duc de Sussex, ja que el seu germà travessaria l'Atlàntic, però no precisament per veure'l a ell.

La relació entre el príncep Guillem i Donald Trump es reforça

Fonts properes asseguren que Trump va quedar impressionat amb el príncep de Gal·les quan ambdós van coincidir al desembre en la reobertura de la catedral de Notre-Dame a París. Es diu que el mandatari nord-americà el va descriure com "un gran tipus" i va destacar la seva elegància, arribant a comentar-li directament que es veia "realment bé".

Després d'aquella trobada, Trump va expressar el seu interès a rebre oficialment el príncep Guillem a Washington. No obstant això, perquè la visita es concreti, s'ha de seguir el protocol diplomàtic corresponent. S'espera que la invitació sigui estesa quan el primer ministre britànic, Keir Starmer, viatgi als Estats Units en els pròxims dies.

El president estaria disposat a rebre també Kate Middleton, encara que comprèn que el seu estat de salut podria impedir-li acompanyar el seu marit. La princesa de Gal·les segueix en procés de recuperació després del seu diagnòstic de càncer.

Una nova esquerda en la família reial

Si finalment es duu a terme la visita del príncep Guillem als EUA, serà inevitable que s'interpreti com un desaire cap a Harry. Des que el príncep Harry i Meghan Markle s'han instal·lat a Califòrnia, els prínceps de Gal·les no han fet cap intent per visitar-los, cosa que ha reforçat la distància entre ells. Aquest gest podria marcar un nou punt d'inflexió en la ja deteriorada relació entre els germans.

Mentrestant, Trump no només busca reforçar llaços amb Guillem, sinó també amb el rei Carles III. S'ha informat que el president nord-americà té plans de visitar el Regne Unit pròximament. Donald Trump podria ser rebut al castell de Balmoral, una residència que només ha allotjat un expresident nord-americà en la història.

Aquest acostament entre la monarquia britànica i el líder americà forma part d'una estratègia diplomàtica més àmplia. De fet, s'espera que Carles III i Camila iniciïn aviat una gira pels Estats Units i Canadà per reforçar les relacions entre països. Mentre Guillem estreny llaços amb figures de poder, Harry roman al marge, cada cop més distanciat de la família reial.