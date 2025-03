Carlota Corredera, després de divorciar-se de Carlos de la Maza: 'No renunciaré mai'

Durant la seva última aparició pública, Carlota Corredera ha parlat alt i clar sobre la seva actual situació sentimental, mesos després de posar fi al seu matrimoni amb Carlos de la Maza. “No renunciaré mai a l'amor”, ha assegurat la periodista.

Aquest dijous, 6 de març, Carlota Corredera ha reaparegut a Madrid per assistir a la Fira d'Art Contemporani (ARCO). Esdeveniment cultural que se celebrarà entre el 5 i el 9 de març al recinte firal d'IFEMA.

Com era d'esperar, durant la seva visita, un equip d'Europa Press no ha volgut deixar passar l'ocasió per preguntar-li a Carlota Corredera per algun dels temes d'actualitat. Entre ells, la comentada participació de Terelu Campos a Supervivientes 2025.

No obstant això, les declaracions que més han cridat l'atenció han estat les relacionades amb la seva vida sentimental. Durant el passat mes d'octubre, es va confirmar que Carlota Corredera i Carlos de la Maza havien posat fi al seu matrimoni, després d'11 anys junts i una filla en comú.

I, encara que fins a la data no hem vist a Carlota Corredera refent la seva vida al costat d'una altra persona, aquesta agència de notícies ha aprofitat l'ocasió per preguntar-li al respecte.

“Amb ganes de tornar a somriure en l'amor? Potser ja estàs somrient?”, li ha preguntat un dels reporters. “Res, res, res, no, no, no”, ha assegurat ràpidament l'exdona de Carlos de la Maza.

No obstant això, quan li han plantejat la possibilitat de tornar a enamorar-se, la resposta de Carlota Corredera ha estat molt clara: “Sí, bé, a veure, jo no renunciaré mai a l'amor”.

Carlota Corredera parla de l'amor després de divorciar-se de Carlos de la Maza

Malgrat que la seva relació amb Carlos de la Maza no va sortir com esperava, Carlota Corredera no ha perdut la fe en l'amor. Prova d'això són les declaracions que ha fet durant la seva visita a ARCO:

“A veure, jo no renunciaré mai a l'amor, mai. Mai renunciaré a l'amor perquè, a més, crec fermament en l'amor”. No obstant això, ha volgut deixar molt clar que, per ara, prefereix centrar-se en ella i en els seus éssers estimats.

“Ara mateix, no t'enganyaré, no és el moment per a res. A més, és que també una mica de tranquil·litat està molt bé”, ha afegit Carlota Corredera a continuació.

D'altra banda, l'exdona de Carlos de la Maza ha assegurat que, per sort, ara està “molt tranquil·la”. “Ara mateix estic supercentrada i enfocada en la nena i en la feina, i estic fenomenal. I bé, també en cuidar-me a mi, perquè també m'estic dedicant temps”, ha sentenciat la periodista.