Mercedes Milá li confessa tota la veritat a Carlota Corredera: 'Molt dur i molt...'

Mercedes Milà s'ha sincerat juntament amb Carlota Corredera en la seva reaparició al plató de 59 segons. Milà ha confessat tota la veritat sobre la depressió crònica amb la qual està batallant des de fa anys. Tal com va explicar, la primera depressió va arribar després d'un desamor que la mateixa periodista qualifica de "molt dur i molt desagradable".

Posteriorment a aquest episodi, li van seguir dos més que van acabar convertint la seva malaltia en crònica. Avui dia, Milà continua immersa en la seva lluita, lidiant amb una situació que és incapaç de controlar. "Estic bé a estones, no em puc queixar de res, només del cervell, tinc feina si vull, la meva família està bé, tinc casa", va afirmar.

Mercedes Milà se sincera com mai amb Carlota Corredera

Carlota Corredera va ser una de les encarregades de donar la benvinguda a Mercedes Milà al plató de 59 segons. L'espai de TVE presentat per Gemma Nierga va tenir com a protagonista la veterana presentadora que es va sincerar com mai.

Després d'una llarga temporada allunyada del focus mediàtic, Mercedes va reaparèixer per compartir en quin punt es troba la seva vida. Entre moltes altres coses, Milà va confessar tota la veritat a Corredera sobre com un desamor va desencadenar la seva primera depressió. "Va ser molt dur i molt desagradable", va explicar la periodista.

A aquest episodi li van seguir dos més, fins que finalment la seva depressió ha estat diagnosticada com una malaltia crònica. Aquest diagnòstic ha estat un procés difícil, ja que ha hagut d'enfrontar moments de gran incertesa.

La periodista va confessar que, en aquell moment, la medicació i la teràpia li van servir d'ajuda, però va ser Gran Hermano el que la va salvar. "Va ser l'alliberament", va argumentar. No obstant això, el que al principi va ser la seva taula de salvació, amb el temps es va acabar transformant en una condemna.

"Li vaig dedicar tantes hores que va acabar matant-me, els metges em van dir que no podia seguir i era cert", va explicar. Va ser llavors quan va entrar en una segona depressió que la va obligar a deixar la seva feina a televisió. Quan pensava que havia superat aquesta segona recaiguda, una tercera va arribar per marcar per sempre la seva vida i convertir la seva malaltia en crònica.

Mercedes Milà li confessa a Carlota Corredera la seva por més gran

Carlota Corredera escoltava amb atenció el testimoni emotiu de Milà i com va ser el seu descens als inferns fa 25 anys. Després de trencar amb Carlo Castillo, es va desencadenar en ella una tempesta de sentiments que no va saber gestionar. Des de llavors, ha anat encadenant una depressió rere l'altra fins a convertir-se en part del seu dia a dia.

La por més gran de Mercedes és saber que, en qualsevol moment, "sents a la boca de l'estómac com un punyalet i dius, «ja està aquí»". Carlota assentia amb el cap, compartint amb ella aquesta sensació. No en va, Corredera també sap què és lidiar amb una situació similar.

Després de l'huracà mediàtic de Rocío, la que va ser presentadora de Sálvame va afrontar una dura etapa professional. Es va convertir en el blanc de les crítiques i va haver de demanar ajuda per cuidar la seva salut mental. Per això, el testimoni de Milà va arribar al cor de la gallega, conscient del calvari pel qual va haver de passar.

"És com una espasa de Dàmocles que tens sempre damunt del cap, em van dir que podia aparèixer i desaparèixer en molts moments", va revelar. El no saber en quin moment recaurà és el que a la veterana periodista li causa una major angoixa.

Encara que segueix una medicació, Mercedes reconeix que les "pastilles ja no em fan efecte", i que, just abans de l'entrevista, va tenir un episodi. "Avui m'ha passat i he estat plorant com una idiota moltes hores", ha confessat.