El secret del rei Felip: ho va fer fora d'Espanya i abans de conèixer la reina Letícia

El recent viatge del rei Felip a l'Uruguai ha evocat en la memòria la travessia realitzada el 1987 a bord del vaixell Elcano. Aleshores, el seu camí no es va trobar amb el de la reina Letícia, cosa que converteix aquests records en una part significativa del seu passat. Abans de conèixer la seva esposa, l'aleshores príncep Felip va viure a l'Uruguai experiències que el van marcar profundament.

Un dels episodis més destacables va ser l'interès d'una exmarquesa que va intentar que una de les seves filles contreies matrimoni amb l'aleshores príncep. Felip no mancava de pretendentes, i les joves solteres de l'alta societat buscaven una oportunitat per convertir-se en reines. Durant la seva estada a l'Uruguai, Felip també va gaudir d'un merescut temps d'esbarjo, participant en una festa de disfresses i relaxant-se a la platja.

Surten a la llum les activitats del rei Felip abans de conèixer la reina Letícia

El rei Felip i la reina Letícia van celebrar l'any passat dues dècades de matrimoni. Tots dos van protagonitzar un casament de somni, sent novetat l'enllaç d'un príncep amb una periodista sense sang reial. El destí va voler que les seves vides es creuessin, però abans d'aquesta trobada, les seves trajectòries personals eren molt diferents.

Fa uns dies, el rei Felip va viatjar novament a l'Uruguai, el mateix país on la seva filla Leonor va realitzar una escala el passat dimecres. Aquest recent viatge del rei ha revifat la memòria de la travessia que ell mateix va efectuar el 1987, seguint una ruta similar a la de la seva hereva a bord de l'Elcano. Abans de conèixer la reina Letícia, el que va fer Felip fora d'Espanya va ser viure experiències úniques a l'Uruguai.

Abans del seu matrimoni amb Letícia, l'aleshores príncep Felip va dur a terme la seva formació naval a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano. El 1987, durant aquest viatge de formació, va visitar l'Uruguai, on va ser rebut amb gran entusiasme per la societat local. El més cridaner de la seva recepció va ser la intervenció d'una de les amfitriones.

Segons es revela a les memòries La formació d'un rei, escrites per José Antonio Alcina, una "exmarquesa de Varela" va actuar com a Celestina. Aquesta aristòcrata tenia la intenció de presentar Felip a la seva filla, amb l'esperança que es convertís en la futura reina d'Espanya. Com s'ha comprovat posteriorment, aquest intent d'emparellament no va tenir el resultat desitjat, ja que finalment va ser Letícia qui va ocupar aquest lloc.

Així gaudia el rei Felip abans de conèixer la reina Letícia

Abans de conèixer Letícia, Felip va tenir una vida marcada per la formació i el servei públic. El seu paper com a futur rei d'Espanya l'obligava a portar una vida marcada per les seves obligacions amb la institució. Les mateixes que, avui dia, està duent a terme la princesa Leonor.

Igual que la seva primogènita, la seva formació naval a bord de l'Elcano el va portar a l'Uruguai, on va ser rebut amb víctors i gran entusiasme. Començava per a ell, unes jornades en què va presenciar diversos actes en el seu honor.

Un d'ells, segons explica Alcina, una festa de disfresses en el seu honor en la qual el rei Felip va gaudir gratament. També hi va haver temps per assistir a actes de molta més força. Durant la seva estada, Felip va visitar la Llar Espanyola a Montevideo, on va compartir moments amb la comunitat espanyola resident.

A més, va participar en la cerimònia de jurament de bandera de 120 joves espanyols a bord de l'Elcano, demostrant la seva proximitat i compromís amb els seus compatriotes. Com a colofó final, a uns dies carregats d'experiències, el rei Felip va concloure la seva estada descansant a la platja de Las Delicias. La festa de disfresses i l'intent de l'exmarquesa d'emparellar-lo amb la seva filla són part dels millors records d'aquell viatge.