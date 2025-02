Gir de 180º amb el que s'ha descobert sobre la mort de Gene Hackman a Nou Mèxic

El món del cinema està de dol després de conèixer-se la mort de Gene Hackman, de 95 anys. No obstant això, a la consternació per la pèrdua d'aquest il·lustre actor, s'ha sumat ara la sorpresa. I és que s'ha descobert un detall sobre la seva mort que fa un gir de 180° a la història.

Encara que inicialment tothom pensava que havia perdut la vida a causa de la seva edat, ara s'ha destapat una dada que ha creat desconcert. El motiu és que ahir es va trobar el seu cadàver a casa seva de Nou Mèxic juntament amb el de la seva esposa, Betsy Arakawa.

Un descobriment impactant sobre la mort de Gene Hackman a Nou Mèxic

A nivell mundial, Gene Hackman és un dels grans actors de la història de Hollywood. Per aquest motiu, ha impressionat molt conèixer que ha mort a casa seva de Nou Mèxic. Un habitatge en què portava molt de temps aïllat de la voràgine de la interpretació.

Les últimes imatges de l'estatunidenc, de 95 anys, el van mostrar bastant més prim i visiblement desmillorat. D'aquí que, en conèixer-se la seva mort, tothom va pensar que la causa podria haver estat la seva salut i el seu estat actual.

No obstant això, la història ha fet un gir radical quan ha sortit a la llum una dada escabrosa i que ha deixat a tothom impactat. Ens estem referint al fet que el cos de Gene ha estat trobat juntament amb el de la seva mascota i el de la seva dona. Sí, la pianista Betsy Arakawa, de 63 anys, amb qui es va casar després de separar-se de Fay Maltese, amb qui va tenir tres fills.

El fet de l'existència d'aquests tres cadàvers ha portat immediatament a obrir una investigació policial. Per ara, de la mateixa l'únic que s'ha revelat és que aquells no presentaven signes de violència. D'aquí que, en paraules d'Adan Mendoza, que és xèrif del comtat de Santa Fe, “no existeix un perill immediat per a ningú”.

No obstant això, els dubtes i temors estan a l'aire: Què va succeir a casa de Gene Hackman per tenir aquest tràgic final? Què o qui va ser responsable del que va passar?

Gene Hackman: una vida dedicada al cinema

Gene Hackman, nascut el 30 de gener de 1930 a San Bernardino, va tenir una carrera cinematogràfica que va abastar més de cinc dècades. Guanyador de dos Oscar, quatre Globus d'Or i dos BAFTA, va destacar per la seva versatilitat i talent a la gran pantalla. Entre les seves interpretacions més memorables es troben els seus papers a The French Connection i Sin perdó.

Després de retirar-se de l'actuació el 2004, es va dedicar a l'escriptura i la pintura, allunyant-se del focus mediàtic. Juntament amb la seva esposa, Betsy, pianista clàssica amb qui es va casar el 1991, residia en una comunitat tancada a prop de Santa Fe. La parella portava una vida tranquil·la i reservada, lluny del bullici de Hollywood.

Mentre s'espera que les investigacions en curs aportin llum sobre aquest tràgic succés, el llegat de Gene Hackman perdura en la memòria col·lectiva. Ho fa a través de les seves innombrables contribucions al cinema i la cultura popular. La seva partida deixa un buit significatiu en la indústria cinematogràfica i en el cor d'aquells que van apreciar el seu art al llarg dels anys.