Canales Rivera, cosí de Fran Rivera, trenca el seu silenci: 'Coses inexplicables i...'

Canales Rivera s'asseurà aquesta nit al plató de ¡De Viernes! per parlar sobre les novetats relacionades amb la seva família. No obstant això, hores abans de la seva pròxima entrevista, el cosí de Fran Rivera ha trencat el seu silenci a les xarxes socials: "Per això existeixen coses inexplicables i persones incomparables".

Aquest divendres, 28 de març, el col·laborador de televisió ha tornat al seu perfil d'Instagram per un motiu molt especial: el seu 51è aniversari. I per a l'ocasió, ha compartit un revelador post amb tots els seus seguidors.

En ell, podem veure diverses fotos de Canales Rivera assegut en un vaixell, el qual està varat en una de les platges del nostre país. Unes instantànies que, segons es pot apreciar, van ser preses al capvespre.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció d'aquesta publicació han estat les paraules que ha escrit juntament amb aquestes imatges. Moment que el cosí de Fran Rivera ha aprofitat per trencar el seu silenci i compartir una profunda reflexió amb la resta d'internautes:

"28-3-1974, El meu 51 aniversari. El valor no està en el temps, sinó en la intensitat amb què et prens les coses. Per això existeixen moments inoblidables, coses inexplicables i persones incomparables… Afortunat jo".

Com era d'esperar, l'última publicació del cosí de Fran Rivera no ha passat per res desapercebuda entre la resta d'usuaris d'Instagram. Tant és així que diversos d'ells han volgut felicitar-lo en aquest dia tan especial per a ell.

"Moltes felicitats i que en facis molts més així de jove", li ha escrit un dels seus seguidors a Canales Rivera. "Moltes felicitats per aquest nou any que reps amb alegria", li ha desitjat una altra internauta.

No obstant això, hi ha qui ha aprofitat l'ocasió per aplaudir la postura que ha adoptat durant tot aquest temps en relació amb els problemes familiars de Fran Rivera:

"Et felicito per l'actitud presa en defensa de la teva família. Per les coses del teu oncle Paco tirades a l'abocador, és una falta de respecte amb la família Rivera... I per la memòria de la teva tia, a qui vaig tenir l'honor de conèixer. Un petó, una abraçada i una altra vegada felicitacions pel teu aniversari".