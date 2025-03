Lourdes Montes pren una decisió en ple embaràs que deixa sense paraules Fran Rivera

Lourdes Montes i Fran Rivera estan a punt de donar la benvinguda al seu tercer fill en comú. Després del naixement de Carmen el 2015 i de Curro el 2019, la família es prepara per rebre un nou varó. La dissenyadora sevillana ha compartit a les xarxes socials com viu aquesta última etapa de gestació i ha fet un anunci que ha deixat mut a Fran Rivera: "S'acosta el moment".

Amb 36 setmanes d'embaràs, el compte enrere ha començat. L'esposa de Fran Rivera ha mostrat als seus seguidors com està organitzant tot per a l'arribada del seu nadó. Al seu Instagram, Lourdes Montes ha compartit detalls dels preparatius, des de la primera roba del nadó fins a la maleta que portarà a l'hospital.

A través d'una fotografia a casa seva a Sevilla, Montes ha ensenyat el seu equipatge a punt. Es poden veure delicats conjuntets per al nadó i alguns accessoris essencials per al moment del part.

Lourdes Montes es pronuncia sobre el part del seu tercer nadó amb Fran Rivera

"S'acosta el moment i ja he preparat tot per a la seva arribada. Des dels primers conjuntets fins a la meva maleta per portar a l'hospital", ha escrit Lourdes Montes.

Un dels detalls que més ha cridat l'atenció és l'elecció del color per a la roba del nadó. "M'ha donat fort pel to verd aquesta vegada i la veritat és que m'encanta!", ha confessat.

Amb entusiasme, també ha demanat consell als seus seguidors: "No sé si m'oblido d'alguna cosa. Què és el que no et podria faltar a tu a la maleta?".

Aquest anunci ha generat una gran repercussió entre els seus seguidors, que han omplert la publicació de comentaris i consells. Molts han recordat la seva pròpia experiència a l'hospital i han compartit recomanacions sobre el que és imprescindible per al part i els primers dies del nadó.

Fran Rivera es queda sense paraules davant l'anunci de Lourdes Montes

Per la seva banda, Fran Rivera no s'ha pronunciat encara sobre els preparatius de Lourdes Montes, però és segur que està emocionat.

L'arribada del seu tercer fill amb Lourdes suposa un altre capítol en la seva vida com a pare, havent començat la seva paternitat el 1999 amb el naixement de la seva filla gran, Tana Rivera, qui és fruit de la seva relació amb Eugenia Martínez de Irujo.

Amb l'emoció a l'aire i els últims detalls ja a punt, Lourdes Montes espera amb il·lusió el gran dia. La recta final de l'embaràs avança i, en poques setmanes, la família Rivera Montes celebrarà l'arribada del seu nou integrant. Un moment especial que, sens dubte, marcarà les seves vides per sempre.