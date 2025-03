Un cambrer que va atendre el rei Felip a València ho explica tot: 'Va ser un gran...'

El rei Felip va visitar recentment València quan estan a punt de complir-se cinc mesos del pas de la DANA. En aquesta ocasió es tractava d'un viatge privat on no va dubtar a gaudir del menjar local. Això el va portar a un restaurant d'Aldaia on van quedar encantats amb la visita de Felip.

“Va ser un gran orgull”, afirma el cambrer encarregat d'atendre el rei durant el seu àpat al restaurant. Tal com explica Andrés Jiménez, Casa Reial s'havia posat en contacte amb el local per preparar la visita de Felip. La realitat va superar totes les expectatives i, malgrat tractar-se del cap d'Estat, expliquen que no va demanar coses extraordinàries.

Surten a la llum com va ser la visita del rei Felip a un restaurant de València

El rei Felip es va desplaçar fins a València el passat 19 de març en un viatge privat lluny de les seves obligacions institucionals. No obstant això, la seva presència a la capital del Túria no va passar desapercebuda i va ser ben rebuda per tots els valencians.

Com a part del seu recorregut, el rei Felip va optar per fer una parada per dinar al Restaurant Alacena, a Aldaia. Un local familiar on el cambrer que va atendre el rei, Andrés Jiménez, ha desvelat com va ser la seva trobada amb Felip. “Va ser un gran orgull”, relata el també propietari del restaurant qui es va encarregar que al marit de Letícia no li faltés de res.

El restaurant Alacena es caracteritza per la seva cuina tradicional, especialitzada en arrossos, gaspatxos i carns a la brasa. Una carta d'allò més suculenta que va convèncer el rei Felip per figurar entre els seus comensals. No obstant això, aquesta visita del rei no va ser una cosa que succeís a l'atzar.

Jiménez confessa que tots estaven preparats per a la visita després de rebre una trucada de Casa Reial. “La Casa Reial es va posar en contacte amb mi i van venir prèviament a veure el local”, explica. Després d'aquesta primera visita, Felip va fer acte de presència com un client més.

El cambrer explica que, malgrat tractar-se del rei, en cap moment va demanar coses extraordinàries. “Va ser com donar menjar a qualsevol persona, no ens va tocar cuinar res especial, van ser molt senzills”, assenyala.

El rei Felip es va interessar per les conseqüències de la DANA

Entre plat i plat, el rei Felip va demostrar una gran proximitat amb tot el personal del restaurant. Jiménez explica que va parlar amb tots i que va mostrar un gran interès “per la nostra situació després de la DANA”.

Aldaia va ser una de les zones afectades per la riuada i encara hi ha zones on la reconstrucció no és tan ràpida. Malgrat això, locals com el d'Andrés, han aconseguit tirar endavant i continuar treballant per mantenir les seves famílies.

El rei Felip ha estat molt conscient de la situació de tots els valencians, sobretot d'aquelles víctimes del temporal. Segons explica el cambrer, els va preguntar “com anava el local” i si els va costar molt començar “després de la tragèdia”.

Per a Andrés, va resultar més difícil treure a flotació el seu restaurant que “donar menjar al rei”. Tan proper i normal es va mostrar que ha deixat una empremta inesborrable en tots els treballadors del local. A més, agraeix enormement l'impacte que ha suposat aquesta visita de Felip.

El restaurant ha notat un augment en l'interès per part de nous clients, atrets per la notícia. “Molta gent truca preguntant pels horaris, i no són clients habituals”, celebra el propietari.

Malgrat la fama adquirida després de la visita, Jiménez i el seu equip continuen treballant amb la mateixa dedicació. Va assegurar que, encara que la presència del rei va ser un honor, la vida del restaurant continua el seu curs habitual.