Belén Rodríguez, col·laboradora de Telecinco, confirma la millor notícia: 'Torno a…'

Belén Rodríguez ha compartit una de les notícies més esperades pels seus seguidors. La col·laboradora de Telecinco, qui va haver d'allunyar-se de la televisió fa cinc mesos a causa d'un càncer de gola, ha confirmat que està recuperant-se. Belén Rodríguez va reprenent a poc a poc la seva vida i ara ha pres una decisió que l'ha fet molt feliç a causa que ha confessat que: "Torno a la meva vida".

A través de les seves xarxes socials, Belén Rodríguez ha anat mostrant el procés de la seva lluita contra la malaltia. La seva batalla ha estat dura, marcada per la quimioteràpia i els canvis que aquesta ha provocat en el seu cos. No obstant això, la col·laboradora sempre ha mantingut una actitud positiva i una gran fortalesa.

Ara, després d'haver finalitzat el tractament, ha decidit fer un pas que l'ha omplert d'alegria: ha tornat a tenyir-se els cabells. I ho ha volgut mostrar als seus seguidors que s'alegren per la seva decisió i pel gran canvi al qual s'ha sotmès.

Belén Rodríguez mostra que està cada vegada més preparada per tornar a Telecinco

"En aquest vídeo us ensenyo els meus quilòmetres de cabells blancs, el procés per tapar-los i el resultat", va explicar Belén a les seves xarxes. Per a ella, aquest gest va més enllà de l'estètic. Representa un símbol del seu retorn a la normalitat.

L'estrella televisiva ha compartit com han estat aquests mesos de lluita: "No he pogut tenyir-me durant tres mesos pels tractaments als quals m'he sotmès. Tampoc he pogut fer altres coses. A poc a poc torno a la meva vida i no imaginava que sentiria tant vertigen", va confessar emocionada.

Els seguidors de Belén Rodríguez, col·laboradora de Telecinco, s'han alegrat molt per la seva feliç notícia

El seu missatge ha estat rebut amb enorme alegria pels seus seguidors. Molts han destacat la valentia de Belén i la inspiració que representa per a aquells que estan passant per situacions similars. "Ja fa cinc mesos que vaig haver de parar i canviar radicalment la meva vida, ara tot torna a començar", va concloure en el seu comunicat.

El retorn de Belén a la seva rutina és una gran notícia per a tots els que l'han recolzat durant la seva malaltia. Si bé encara li queda camí per recórrer, la seva actitud positiva i les seves ganes de recuperar la seva vida són evidents.

A poc a poc, torna a sentir-se ella mateixa. I els seus seguidors, encantats, celebren amb ella cada petit pas cap a la recuperació total.