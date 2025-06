Belén Rodríguez fa que tot faci un gir amb la seva exclusiva sobre Carmen Alcayde

Belén Rodríguez es mostrava fins fa uns dies partidària que Montoya arribés tan lluny com fos possible a Supervivientes 2025. Tanmateix, en una setmana en què l'andalús s'enfrontava a l'expulsió competint amb Carmen Alcayde, la col·laboradora sorprenia posant-se de part de la valenciana.

Rodríguez, que va fitxar per TardeAR fa tan sols unes setmanes, feia un al·legat perquè Alcayde romangués al concurs. "Espanya, si us plau, entreu a Mitele, a salvar, i salveu la Carmen Alcayde, que ha fet un concurs impressionant i no pot marxar", implorava als fidels del programa.

Unes declaracions que han sorprès molt tenint en compte la postura que la tertuliana havia deixat a la vista fins ara. "Jo que he estat la més montoyista", començava dient, referint-se al suport que havia donat a l'exconcursant de La Isla de las Tentaciones.

Belén Rodríguez va passar d'afalagar Montoya a demanar que l'expulsessin de Supervivientes

Rodríguez reconeixia que el punt feble del concursant "és fer-se la víctima". Tot seguit, la madrilenya donava detalls sobre la seva estratègia.

"Cal dividir el mateix vot i el grup ha d'explotar per captar els vots", explicava sobre la colla formada per Anita, Carmen i Montoya.

Per si aquest argument no resultava del tot convincent, la tertuliana llançava un advertiment. "La gent que vol que guanyi l'Anita, ha de saber que Montoya és un llast per a l'Anita", assegurava. Tot seguit afegia: "Dividiran el vot a la final i al final guanyarà Pelayo per descart".

La veritat és que les recents declaracions de Belén sobre Montoya contrasten molt amb el que va defensar al mateix plató fa unes setmanes. "La sorpresa de la meva vida ha estat veure un personatge com Montoya", explicava aleshores ben sincera.

"M'he enamorat bojament d'ell, però bojament, em sembla una bomba", insistia. Fins a tal punt es va mostrar a favor del sevillà que es preguntava com no havia estat descobert abans. Per a ella, el "magnetisme i inventiva" de Montoya eren qualitats que destacaven fa tan sols uns dies per sobre de les de qualsevol altre personatge.

Un canvi de parer que ha cridat l'atenció precisament per la força amb què defensava el supervivent. La periodista no va estalviar elogis cap a l'exnòvio d'Anita Williams per després demanar el seu cap.

Tanmateix, sembla que l'audiència finalment no va tenir del tot en compte la valoració de Belén Rodríguez i va ser Carmen Alcayde qui es va veure obligada a abandonar el concurs. Després d'haver estat absolutament inseparables durant la seva estada a Hondures, ambdós concursants protagonitzaven un comiat emocionant en un desenllaç inesperat.