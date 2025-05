Un vendaval acorrala Carmen Alcayde a 'Supervivientes': 'Sense menjar i sense forces'

Carmen Alcayde viu les seves hores més baixes a Supervivientes. La periodista, que va arribar a Hondures per ocupar el lloc que va deixar Beatriz Rico, està mostrant aquests dies la seva vulnerabilitat davant la fam i la dificultat que comporta aquesta experiència. Era Borja González qui parlava en el seu nom i en el de la resta de concursants per expressar que no poden més aguantant "sense menjar i sense forces".

Un fet que pesa molt ja en el dia a dia dels supervivents, que porten ja gairebé dos mesos i mig d'aventura. Carmen Alcayde, Anita, Montoya, Álex Adrover i Borja veien com un nou temporal assotava l'illa. Pluges i forts vents que no han fet sinó afectar negativament no només el seu estat físic sinó també anímic.

La mateixa Sandra Barneda mostrava la seva emoció en connectar amb els habitants de Playa Furia: "Us veig fluixets i jo us intentaré donar tots els ànims. M'emocioneu, ho dic de cor", deixava caure la presentadora. Unes sinceres paraules que emocionaven els concursants, que es mostraven ja farts de les inclemències del temps.

Carmen Alcayde es veu superada per les conseqüències de gairebé no ingerir aliments

"Ha estat molt dur, se't fica el fred al cos i no se'n va", assegurava Álex Adrover. A continuació, era el seu company Borja qui explicava que han notat molt la pèrdua de pes, una dada que corroborava Carmen Alcayde. "De seguida tens un fred que no se te'n va del cos", explicava la que va ser presentadora de Telecinco.

La valenciana expressava abans de viatjar a Hondures que la seva major por eren els insectes. Una preocupació que, a la vista està, sembla haver passat a un tercer pla darrere del fred i la fam.

Anita, per la seva banda, s'obria sobre el que vivien en les últimes hores. "Ets l'única alegria que hem tingut en el dia d'avui", començava dient la catalana a Sandra Barneda. A continuació reconeixia que no havien menjat en tot el dia i que a més se'ls havia apagat el foc.

Carmen Alcayde deixava clar que no tenia forces per seguir endavant

Cal recordar que fa unes setmanes Manuel, Makoke i Nieves, inquilins aleshores de Playa Misterio, van compartir el seu malestar amb l'organització del concurs.

Els supervivents van advertir de la complicada situació que estaven travessant per l'absència d'aliments. Llavors les seves súpliques van ser escoltades i, després de superar una prova, van rebre un premi extra.

Caldrà veure si la delicada situació que travessen ara els concursants provoca que la direcció del reality es replantegi fer també un gest en el mateix sentit. Mentrestant, per davant queden encara algunes setmanes fins que es descobreixi el nom del vencedor de la present edició de Supervivientes.