Les llàgrimes de Shakira, ex de Gerard Piqué, que confirmen tots els rumors: 'M'han…'

Quan Shakira i Gerard Piqué van decidir posar fi a la seva relació, tots vam quedar bocabadats. La història d'amor d'una de les parelles més mediàtiques del món havia arribat a la seva fi, però amb un gir inesperat.

I és que, si bé la separació va ser un remolí d'especulacions, el que realment està acaparant titulars ara són els enormes estadis que la colombiana continua omplint. El seu secret? Una gira anomenada Las mujeres ya no lloran, un crit de resiliència i empoderament femení.

Les llàgrimes de Shakira que confirmen tots els rumors

Shakira ha aconseguit convertir el dolor i la superació en el motor de la seva gira més ambiciosa. En lloc de quedar-se a casa plorant pel passat, la cantant ha pres els escenaris del continent americà i ha arrasat.

I encara que Piqué ha optat per mantenir-se al marge d'aquest colossal fenomen, la separació continua sent un tema latent. Mentre ell està ocupat en els seus negocis, Shakira ha decidit endur-se els seus fills, Milan i Sasha, en aquest viatge.

La gira està sent un èxit. No obstant això, el que realment va tocar el cor dels seus seguidors va ser el moment emotiu que va viure la cantant en un dels seus últims concerts. I és que Shakira no va poder evitar vessar algunes llàgrimes d'emoció davant la calidesa del públic.

Com ella mateixa va escriure en la seva publicació: "He gaudit, ballat, reflexionat, plorat, rigut. M'han fet sentir com només vosaltres sabeu, gràcies per tant". Aquest agraïment va ser pel suport incondicional dels fans que l'han acompanyat des del principi.

Els rumors es confirmen: la gira de Shakira està sent un èxit

En un moment especialment significatiu, després d'interpretar Antología, una de les seves cançons més sentides, Shakira va trencar a plorar. El públic, en veure l'emoció de l'artista, va començar a aplaudir amb força, creant una atmosfera que va fer que Shakira es quedés en silenci.

El silenci, no obstant això, es va trencar amb un simple "gràcies, Mèxic", mentre les llàgrimes continuaven caient pel seu rostre. El vídeo, que la cantant va compartir a les seves xarxes socials, mostra un pla aeri de l'estadi ple fins a l'últim racó.

La gira de Shakira està sent un èxit, no només per la música i l'energia que transmet, sinó també per com ha sabut convertir les seves vivències personals en art. I encara que l'amor de Piqué i Shakira hagi arribat a la seva fi, la cantant continua collint èxits en la seva carrera.