El dur episodi que va viure Belén Esteban mentre estava embarassada d'Andrea Janeiro

El programa Ni que fuéramos ha abordat l'última hora de Supervivientes. Ahir, Terelu Campos va decidir abandonar el concurs i obrir-se en canal per parlar de la prematura mort del seu progenitor. Una cosa que ha fet que Belén Esteban s'obri i desvetlli en directe el que li va tocar viure durant el seu embaràs d'Andrea Janeiro.

La col·laboradora de televisió es va sincerar a Supervivientes sobre la mort del seu progenitor, un moment molt emotiu que ha commogut a tothom. No obstant això, el que ha sorprès els espectadors ha estat la confessió de Belén Esteban en directe qui ha revelat que va viure una cosa similar en el seu passat.

Belén Esteban ha recordat un succés molt dur de la seva vida. Va succeir mentre estava embarassada d'Andrea Janeiro. "Li va passar a unes persones del meu barri, jo embarassada d'Andrea, vivíem en un tercer i a l'estiu sortíem amb les cadires a la terrassa", ha començat relatant Belén.

"De sobte escoltem cridar el pare d'algú i veiem la mare venir corrent amb un dels seus fills. Van trobar un dels seus fills a la botiga mort", ha explicat emocionada Belén Esteban.

L'impacte ha estat enorme perquè ningú al plató esperava aquesta història. Belén Esteban ha explicat com ha estat aquest moment. "Culpaven la núvia perquè l'havia deixat", ha assegurat Belén Esteban.

Unes paraules que han deixat sense alè als col·laboradors. Belén Esteban ha volgut compartir com de molt li ha afectat aquest tràgic succés. "Aquesta imatge no se me n'anirà en la vida perquè és tan dur", ha dit amb la veu entretallada.

Els col·laboradors han escoltat en absolut silenci perquè la confessió de Belén Esteban ha impactat. Ha estat un relat inesperat i esgarrifós. Belén Esteban ha rememorat amb tristesa allò que va viure mentre estava embarassada d'Andrea Janeiro.

L'angoixa de la família va ser colpidora. Els veïns van quedar commocionats amb aquest succés que va ocórrer fa anys. La història ha calat fons en tots els presents al plató.

El testimoni de Belén Esteban ha demostrat la duresa d'aquell moment. Un succés que ha quedat gravat en la seva memòria per sempre. La col·laboradora ha volgut compartir-ho amb l'audiència i la seva sinceritat ha emocionat a tothom, un record que, malgrat el pas del temps, continua fent mal.