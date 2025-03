Belén Esteban diu bruixa a Inés Hernand i succeeix quelcom que ningú no esperava

Ha arribat el dia, després de moltes especulacions, TVE ha confirmat aquest dijous la posada en marxa de La familia de la tele. Aquest nou magazín diari per a les tardes estarà produït per LA OSA Producciones Audiovisuales, responsables de Ni que fuéramos. Encara que el que més ha sorprès de la promoció del nou format televisiu ha estat el que ha ocorregut en la trobada entre Inés Hernand i Belén Esteban.

El programa comptarà amb un equip de luxe: María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand. Encara que TVE no ho ha confirmat oficialment, s'ha sabut que La familia de la tele s'estrenarà el 22 d'abril.

Ocuparà el buit deixat per La Moderna i El cazador. Tot apunta que començarà després de Valle Salvaje, sobre les 17:05 hores. A més, inclourà l'emissió de La Promesa com el seu gran contenidor.

Així ha estat la primera trobada entre Belén Esteban i Inés Hernand a TVE

Per anunciar aquesta gran notícia, TVE ha llançat una promoció que ningú esperava, molt especial amb els col·laboradors de Ni que fuéramos. En ella, han recreat una escena icònica de El mago de Oz.

Belén Esteban ha aparegut caracteritzada com Dorothy. En el seu camí, s'ha trobat amb Inés Hernand, qui ha interpretat la bruixa dolenta de l'Oest.

"La que ens faltava, la bruixa", ha dit Belén Esteban en la promoció. Davant aquest comentari, Inés Hernand ha respost amb ironia: "Alguns veuen una bruixa i altres veuen una persona amb ganes de triomfar".

La interacció no ha acabat aquí. "Anem a un lloc molt gran", ha afirmat Belén, referint-se a TVE. Al que Inés Hernand ha replicat: "Un lloc gran on caben les famílies estructurades i les desestructurades com vosaltres també".

Belén Esteban està disposada a donar-ho tot en el nou format juntament amb Inés Hernand

Amb aquesta divertida escena, Belén Esteban ha pres una decisió clara: seguirà el camí de rajoles grogues. Ha simulat la seva disposició a arribar a TVE amb ganes de donar-ho tot. Sembla ser que Belén Esteban té ganes de treballar juntament amb Inés Hernand i la resta dels seus companys en aquest nou projecte.

Aquesta promoció ha esvaït tots els dubtes. Els rumors sobre el futur dels col·laboradors de Ni que fuéramos han acabat. Ara s'ha confirmat que el seu destí serà TVE.

La cadena pública aposta fort per aquest nou format. L'expectació és alta i amb un equip tan mediàtic, La familia de la tele promet revolucionar les tardes televisives. L'audiència ja espera amb ànsia la seva estrena.