Ana Obregón revela quants anys té a 'Y ahora Sonsoles' i tothom al·lucina

En el programa d'avui de Y ahora Sonsoles, Ana Obregón, col·laboradora de l'espai, s'ha assegut al plató per parlar sobre la seva última portada a la revista ¡Hola!. En ella, apareix al costat de la seva neta, Ana Sandra, celebrant el seu aniversari i aquesta imatge ha causat un gran enrenou als mitjans de comunicació. En el passat, Ana Obregón, actriu i presentadora no volia que la premsa mostrés el seu fill, tanmateix, ara ha fet el contrari amb la seva neta, Ana.

"Ha estat un aniversari agredolç", ha confessat Ana Obregón. "Ha estat la primera celebració des de la mort del meu fill".

A més, ha revelat que, fins ara, no havia pogut celebrar res. "Es van casar dos nebots meus i no vaig poder anar a la cerimònia", ha reconegut amb tristesa.

Ana Obregón desvela quina edat té realment a Y ahora Sonsoles

Però la gran revelació ha arribat quan Ana Obregón ha desvelat la seva veritable edat. "Tinc 70 anys", ha afirmat sense embuts. "Ha estat una vida que no m'hauria agradat.

La vida és això, que et dona un cop, i l'important és tenir una il·lusió per seguir endavant". Durant anys, s'ha especulat als mitjans sobre la seva edat real. Alguns afirmaven que no corresponia amb la que es coneixia públicament.

Tanmateix, Ana ha volgut tancar els dubtes. Ha deixat clar que la seva veritable edat és 70 anys. Encara que no ha viscut la vida com li hauria agradat a causa de la pèrdua del seu fill, ha trobat una raó per seguir endavant en la seva estimada neta.

No obstant això, la decisió de mostrar la seva neta als mitjans ha generat polèmica. Ana ha respost a les crítiques amb contundència: "És la meva neta, és la filla del meu fill i faig amb la meva vida el que em dona la gana".

Ana Obregón desvela a Y ahora Sonsoles quan deixarà de treure la seva neta a la premsa

Malgrat la seva ferma postura, també ha fet una revelació inesperada. "A partir de l'any que ve, l'Anita no apareixerà enlloc", ha assegurat. Ha explicat que, quan la petita comenci l'escola, no tornarà a sortir en cap mitjà de comunicació.

Les declaracions d'Ana Obregón han generat un gran impacte. L'audiència i els mitjans no han trigat a reaccionar.

La seva sinceritat, el seu dolor i la seva il·lusió per la seva neta han commogut a molts. Sens dubte, les seves paraules seguiran donant de què parlar en els pròxims dies.