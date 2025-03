Sorpresa per les últimes paraules de Gerard Piqué sobre els seus fills: 'Molt bèstia'

Gerard Piqué segueix sent una figura mediàtica que genera titulars amb cada aparició pública. Des de la seva retirada del futbol, l'exjugador del Barcelona ha estat immers en múltiples projectes, des de la Kings League fins als seus negocis en el món de l'esport i l'entreteniment.

Recentment, ha concedit una entrevista a Martí Miràs, conegut com a Spursito, dins del programa Spursito & Company d'EVA. Durant la conversa, Gerard Piqué va abordar diversos temes, com la seva atapeïda agenda.

No obstant això, un dels moments més cridaners de l'entrevista va arribar quan l'exfutbolista va parlar dels seus fills. D'aquesta manera, va fer una comparació entre el sistema educatiu en què va créixer i el model d'ensenyament que reben actualment Milan i Sasha.

Sorpresa per les últimes paraules de Gerard Piqué

En un to sincer i reflexiu, Gerard Piqué va qüestionar la falta de preparació en l'educació tradicional per parlar en públic. Segons el català, aquesta és una habilitat fonamental que no es treballava prou a les aules.

"No es parlava en públic, no t'ensenyaven a parlar en públic. Després et posen un micròfon i és difícil. Has de saber argumentar les coses, has de saber explicar-les", va començar l'ex de Shakira.

"Et fan una entrevista o has de fer una exposició de vint minuts o mitja hora... Hi ha gent que ho passa molt malament, que de veritat té traumes i és perquè no s'ha treballat això", va afegir.

Arran d'aquesta reflexió, Gerard Piqué va comparar la seva pròpia experiència educativa amb la dels seus fills, que estudien a Miami. L'exfutbolista es va mostrar sorprès per la manera en què els nens aprenen a expressar-se i desenvolupar les seves habilitats comunicatives.

"Els meus nens... És que al·lucines... O sigui, amb 10 anys, amb 9 anys... Fan unes exposicions... Es preparen unes coses que dius noi, jo això no ho he fet, però és que ni amb quinze ni amb setze... És molt bèstia", va concloure el de Barcelona.

Una visió sobre l'ensenyament del futur

Les paraules de Piqué reflecteixen una inquietud compartida per moltes persones sobre l'evolució del sistema educatiu. La importància de la comunicació i l'oratòria ha cobrat més rellevància en el món actual, on les habilitats d'expressió poden marcar la diferència.

Amb aquestes paraules, l'exfutbolista ha obert el debat sobre si els models educatius tradicionals haurien d'adaptar-se a les necessitats del segle XXI. La seva experiència amb l'ensenyament a Miami l'ha portat a valorar un enfocament més pràctic que fomenti la confiança.