Adela González i ‘Mañaneros’ donen l'última hora sobre Anabel Pantoja: ‘No tenim…’

Adela González ha donat l'última hora a Mañaneros sobre l'evolució de la filla d'Anabel. "No tenim molta informació sobre com es troba i quina és l'afecció, però és un nadó molt petit", ha comentat. Amb rostre seriós, Adela s'ha mantingut prudent i ha optat per cenyir-se en l'actualitat que arriba des de l'hospital maternoinfantil de Canàries.

Fins allà s'hi van desplaçar amics i familiars d'Anabel per donar-li suport, cosa que deixa entreveure la delicadesa de la situació. "Des de tota la família matinal volem enviar-li una abraçada enorme a Anabel, a tota la família", aconseguia dir González.

Adela González ha arrencat Mañaneros abordant la notícia que aquest cap de setmana saltava als mitjans sobre la filla d'Anabel. Alma es troba ingressada a la UMI des del passat divendres i tant la influencer com David viuen un autèntic malson.

"No tenim molta informació sobre com es troba i quina és l'afecció", apuntava Adela. "Però és un nadó molt petit", és l'última hora donada per González a l'espai matinal de TVE. Tots els mitjans intenten esclarir alguna cosa sobre la situació d'Alma, però és delicada.

Regna el silenci més absolut entre la gent propera a Anabel Pantoja i ningú vol aventurar-se a donar un diagnòstic. No obstant això, el fet que tota la família Pantoja s'hagi desplaçat a Canàries malgrat el distanciament, és significatiu.

Malgrat tot, l'última hora indica que "la situació està controlada", encara que no hi ha hagut canvis "ni per a bé ni per a mal". Adela va formar part de l'univers Sálvame en l'última etapa de l'espai vespertí.

Encara que el seu tracte amb els col·laboradors va ser breu, sí que va compartir plató amb Anabel, amb qui va protagonitzar algun enfrontament. Ara, tot això forma part del passat i González no guarda cap mena de rancor a la influencer. De fet, només conèixer la situació de la seva petita va voler mostrar-li el seu suport des de Mañaneros.

Adela debatia amb la resta de col·laboradors de Mañaneros l'última hora arribada des de Gran Canària. Tots estaven commocionats pel que havia passat i coincidien a mostrar-li el seu suport tant a Anabel com a la seva parella David i a Merchi.

En aquell moment, González va confessar el que havia fet només conèixer la notícia: li va enviar un missatge a Anabel. Adela va explicar que el passat cap de setmana, després de saltar la informació a Fiesta, es va posar en contacte amb la influencer.

Tal com va explicar, li va enviar un missatge per donar-li ànims sense esperar una resposta per part seva, ja que entenia la seva situació recent. Lydia va comentar que sí que va poder posar-se en contacte amb algú proper a Anabel, però no va voler donar més detalls.

Aquest mateix dimarts, s'espera una reunió de l'equip mèdic amb Anabel i David per donar-los un nou informe sobre la seva evolució. Tots esperen que les notícies siguin positives i, després de les primeres hores a Canàries, alguns familiars i amics han començat a tornar.

Entre ells Kiko Rivera i Isa Pantoja, que han retornat a les seves llars per reunir-se amb els seus respectius fills. De moment, els fills de la tonellera no tornaran a Canàries, mentre continuen a l'espera de nova informació. Els qui no pensen tornar a la Península encara són Isabel Pantoja i Agustín.

Ambdós han optat per quedar-se a l'illa, allotjats en un hotel, per continuar donant suport a Anabel. La cantant desitja que, en el cas que la seva neboda la necessiti, pugui tenir-la a prop. Tots s'han bolcat amb la influencer, que ha rebut un gran suport d'amics que com Adela González confien que tot surti bé.