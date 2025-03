La sorprenent resposta de Shakira que Gerard Piqué no esperava: 'M'he sentit...'

Shakira i Piqué, un dels duos més mediàtics del futbol i la música, continuen sent protagonistes d'una història que sembla no tenir fi. La seva relació va acabar en una ruptura que, lluny de calmar-se amb el pas del temps, s'ha convertit en un espectacle ple d'indirectes.

Des de la seva separació, Shakira ha aconseguit que els seus sentiments i emocions es converteixin en himnes. Malgrat els anys que han passat, la cantant continua compartint amb el seu públic el que sent, i recentment, ha obert el seu cor en una entrevista reveladora.

Shakira parla de la seva ruptura amb Gerard Piqué

En una xerrada amb el mitjà N+, Shakira es va mostrar vulnerable i sincera sobre el que ha sentit després de la seva ruptura amb l'exfutbolista. La cantant va parlar obertament del seu procés de sanació, destacant la importància del suport dels seus fills, Milan i Sasha.

"La majoria de la gent té un bon fons, un bon cor, això és el que jo he sentit. M'he sentit molt, molt protegida per l'afecte del públic i d'alguna manera això m'ha salvat. Això i l'afecte dels meus fills i dels meus amics", va expressar la colombiana.

Quan li pregunten si ja no plora en pensar en Piqué, la cantant respon amb una reflexió. "Només per a les raons necessàries... Jo crec que els processos de sanació triguen molts anys, però una cosa que he après és que un pot ser feliç".

Shakira, més íntima que mai

En la seva conversa, Shakira també va parlar sobre el procés que l'ha portat a convertir el dolor en art. "Cadascú busca reconstruir-se a la seva manera... La meva va ser, en gran part, escrivint cançons", va compartir la cantant.

No és d'estranyar que les seves cançons, plenes de referències i dards a la seva relació amb Piqué, s'hagin convertit en un fenomen global. Amb paraules com "Clara-ment", "Twingo" i "Casio", Shakira ha transformat el seu dolor en cançons que ressonen amb milions de persones.

Shakira també va bromejar sobre els càntics del seu públic, que sovint inclouen referències a Piqué: "Jo no escolto perquè tinc aquests auriculars... Jo sempre pregunto: 'Però què estan dient?'. Perquè aquestes coses no les escolto gaire".

"Escolto el bonic, quan diuen: 'Shakira!, Shakira!, Shakira!', però ja... Altres coses millor no escoltar-les... Però que diguin el que vulguin, cal ser lliure i cal expressar el que se sent", va dir entre rialles.

Shakira continua transformant el seu dolor en art, amb la força de les seves cançons i el suport del seu públic i la seva família. Cada concert, cada lletra, cada pas a l'escenari és un recordatori que, malgrat les ferides, la cantant segueix endavant.

La colombiana ha convertit el seu procés de sanació en una lliçó de resiliència. Mostrant al món que es pot trobar la felicitat, fins i tot amb algunes cicatrius que mai es curaran completament.