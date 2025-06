Asraf Beno trenca el seu silenci i confessa què ha passat amb el fill d’Isa Pantoja

Asraf Beno ha trencat el seu silenci per explicar què ha passat amb el fill que ha tingut juntament amb Isa Pantoja. Després del naixement del seu primer nadó en comú, el model ha confessat que tant ell com Isa estan molt cansats, però profundament feliços. Les seves primeres paraules públiques deixen clar que aquesta nova etapa els ha canviat la vida completament

El passat 22 de juny, Isa va donar a llum en un hospital de Cadis, un moment que Asraf ha definit com el més feliç de la seva vida. Des d'aquell instant, la parella va començar a viure una experiència única, plena d'emocions i reptes. Asraf va compartir a les seves xarxes socials la seva immensa alegria i l'amor que sent per Cairo, el seu fill acabat de néixer

En les seves primeres declaracions, Asraf va explicar que cuidar un nadó acabat de néixer està sent una aventura esgotadora però meravellosa. Entre rialles i son acumulat, va comentar: “Estem molt cansats, però tan feliços”. La parella està aprenent a lidiar amb les nits sense dormir i els constants canvis de bolquers, cosa que ha alterat completament la seva rutina diària

Nova etapa familiar: així viuen Isa Pantoja i Asraf Beno l'arribada del seu fill

Isa Pantoja també ha mostrat la seva gratitud cap a tots els que els han enviat missatges de suport. A través de les seves xarxes socials, va confessar que no pot respondre a tothom, però que se sent amb el cor ple. Malgrat el cansament que comporta la maternitat, Isa està gaudint d'un dels moments més dolços de la seva vida

Tot i que el cansament és evident, Asraf i Isa estan gaudint plenament d'aquesta nova etapa familiar. L'arribada de Cairo ha creat una bonica bombolla d'amor al costat d'Alberto, el fill gran d'Isa. Tots dos pares no amaguen la felicitat que senten i afronten amb il·lusió els reptes que porta la paternitat

Isa Pantoja i Asraf Beno afronten amb il·lusió l'aventura de les seves vides després de convertir-se en pares

Un dels temes que més ha cridat l'atenció és el nom escollit per al nadó: Cairo. Tot i que Isa volia que comencés per la lletra “A”, finalment van optar per un nom amb significat cultural i personal. La parella va visitar Egipte el 2022 i aquell viatge va inspirar l'elecció, ja que Cairo té un sentit especial per a ells

Asraf també va explicar que els va agradar el nom perquè té una sonoritat internacional i un significat profund. En àrab, Cairo està associat a “el fort” o “el victoriós”, atributs que desitgen per al seu fill. A més, busquen que el nom sigui fàcil de pronunciar en diversos idiomes, cosa que reflecteix la seva intenció de donar-li una identitat global

Amb l'arribada de Cairo, Isa Pantoja i Asraf Beno han iniciat una etapa totalment nova com a família. Aquest nadó, el primer que tenen en comú, ha enfortit encara més la seva relació i ha omplert la seva llar d'il·lusió, aprenentatge i amor. Tot i que el camí de la paternitat no està exempt de desafiaments, la parella l'està afrontant amb una entrega i una felicitat que es reflecteix en cada paraula i gest