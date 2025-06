Terelu Campos confessa el que va viure amb Montoya a 'Supervivientes': 'Em va fer mal'

En el debat final esperat de Supervivientes, Terelu Campos ha revelat un episodi inesperat que ha marcat la seva experiència al programa. La col·laboradora, visiblement emocionada, ha confessat que un dels moments més durs que ha viscut recentment va tenir com a protagonista el seu company Montoya. Segons les seves paraules, una simple frase va ser suficient per deixar-la completament descol·locada i emocionalment ferida.

Carlos Sobera, conductor de la gala, ha volgut conèixer l'opinió de Terelu sobre Montoya abans de saber que ell no acudiria al plató. Ha estat llavors quan, amb un to serè i carregat de decepció, ella ha decidit compartir el que va passar entre bastidors. “Em va fer mal perquè m'hi vaig acostar i em va dir: ‘M'has decebut’”, ha explicat, deixant en evidència que aquestes paraules encara ressonaven al seu cap.

La col·laboradora ha admès que no esperava aquest judici del seu company, especialment després de tot el que havien compartit al reality. “No vaig entendre per què deia això, perquè a la gala de dijous passat no li vaig fer absolutament res dolent”, ha comentat. Ella assegura que no va tenir cap gest negatiu cap a ell, i que ni tan sols li hauria sortit una cosa així amb algú a qui aprecia.

De l'afecte a la decepció: la frase de Montoya que ha deixat Terelu Campos noquejada

Terelu ha deixat clar que el seu afecte per Montoya era sincer, cosa que fa més dolorosa la situació. “He de reconèixer que aquesta frase a mi em va noquejar”, ha confessat amb honestedat. Les seves paraules han mostrat una dona afectada, que no busca conflicte, però sí que necessita comprensió i respostes.

El moment ha estat tan impactant que ha provocat reaccions immediates al plató. Borja, també present al programa, ha intentat alleujar la tensió assenyalant que Montoya podria estar saturat per tot el que ha viscut. “Li vaig escriure dijous i no em va contestar, però no li ho tinc en compte, perquè sé com és ell”, va dir, intentant justificar el seu comportament.

L'empremta dolorosa que Montoya ha deixat en Terelu Campos

El comentari de Borja ha donat pas a una defensa encara més emotiva per part de Carmen Alcayde, que no ha dubtat a sortir en favor de Montoya. Enmig del debat, va ser acusada per Pelayo de ser “la portaveu de Montoya”, a la qual cosa ella ha respost: “Voleu que tots l'ataquem?” La seva intervenció ha deixat l'ambient carregat d'emocions i preguntes sense respondre.

Amb aquesta confessió, Terelu ha aportat una visió humana i vulnerable sobre el que sovint queda ocult darrere les càmeres. La tensió emocional, les expectatives i les decepcions entre companys són part del peatge que molts concursants paguen després de sortir de l'illa. El retrobament amb la realitat no sempre és fàcil i, de vegades, les ferides són més profundes del que semblen.