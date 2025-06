Gir de 180º per a Isa Pantoja i Asraf Beno: acaben de prendre una decisió duríssima

Isa Pantoja i Asraf Beno han comunicat públicament la seva postura respecte a la gestió de l’exposició mediàtica del seu fill Cairo. El 22 de juny, la parella ha donat la benvinguda al seu primer nadó en comú, un moment ple de felicitat i emoció per a tots dos. Tanmateix, juntament amb aquesta alegria, han pres una decisió contundent sobre la privacitat del petit que ha sorprès molts.

La parella ha compartit a les seves xarxes socials un carrusel d’imatges preses a l’hospital poc després del naixement. En aquestes, apareixen feliços al costat de Cairo, encara que la carona del nadó apareix tapada amb un cor verd, cosa que evidencia clarament la seva intenció de protegir la seva intimitat. A més, van acompanyar les fotografies amb un missatge ple de tendresa, en què expressen l’amor immens que senten pel seu fill i pel seu altre fill gran.

Aquesta decisió no és improvisada, ja que Isa Pantoja ja havia manifestat la seva intenció de no mostrar la cara del seu nadó durant l’embaràs. El novembre passat, quan va anunciar el seu embaràs, es va mostrar reticent a fer una exclusiva i va deixar clar que considerava la cara d’un nadó com una cosa molt íntima i personal. En aquell moment, ja va insinuar que preferiria mantenir Cairo lluny del focus mediàtic, malgrat l’interès que genera la seva vida.

Decisió conjunta d’Isa Pantoja i Asraf Beno sobre l’exposició pública del seu fill

Cal destacar que aquesta manera de protegir la imatge dels seus fills no és nova per a Isa. El seu fill gran, Alberto, mai no ha estat exposat públicament en el seu rostre, i ella ha mantingut una línia ferma per preservar la seva privacitat. La decisió de repetir aquesta política amb Cairo reflecteix un compromís seriós i conscient per part de la parella per cuidar els seus fills de la pressió dels mitjans.

El missatge compartit a les xarxes socials ha rebut un gran suport per part de seguidors i cares conegudes, que han celebrat tant el naixement com la postura de la parella. Entre els comentaris més emotius destaca el de la seva cosina Anabel Pantoja, que ha enviat un missatge afectuós, mostrant el suport familiar en un context que no sempre ha estat fàcil. Aquest gest reflecteix el costat més humà darrere de la fama.

Una nova etapa d’Isa Pantoja i Asraf Beno: protegir el seu fill per damunt de tot

A més, aquest canvi d’estratègia evidencia un gir en com Isa i Asraf volen gestionar la seva vida privada. Després d’anys en el punt de mira públic, han decidit que la prioritat és la protecció de la seva família, allunyant-la de la voràgine mediàtica habitual en casos similars. Aquesta decisió pot marcar un precedent en la manera com els fills de figures públiques són presentats davant la societat.

En definitiva, Isa Pantoja i Asraf Beno han deixat clar que, tot i l’expectació que envolta la seva família, la privacitat del seu fill Cairo és un valor irrenunciable. Amb aquesta elecció, aposten per un equilibri entre compartir la seva felicitat i protegir la intimitat dels més petits, enviant un missatge contundent sobre la importància de preservar la normalitat en un món on la fama pot ser una espasa de doble tall.