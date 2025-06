Màxima preocupació a 'Supervivientes': Damián Quintero ha anunciat un drama

Damián Quintero ha desfermat una gran inquietud entre els seus seguidors després d'anunciar un drama personal a les seves xarxes socials. Encara que molts pensaven que el seu malestar tenia a veure amb el desgast físic i emocional que deixa Supervivientes, ha deixat clar que la veritable tempesta ha començat en tornar a casa. En els últims dies, el karateka ha hagut de sortir al pas de rumors que afecten directament la seva vida privada.

El malagueny ha estat acusat públicament de ser infidel a la seva esposa, Casandra Busto, durant els seus viatges a l'estranger per motius professionals. Les especulacions s'han multiplicat des de la seva sortida del reality, cosa que ha obligat en Damián a parlar amb claredat. En declaracions a Socialité ha estat taxatiu: "Quan vaig a treballar, competeixo per Espanya, per la meva dona, pel meu nen i per la meva família".

L'esportista ha defensat la seva relació, recordant que fa setze anys que estan junts i que en cap moment ha faltat al seu compromís. Visiblement molest, ha volgut tancar el tema deixant clar que la seva vida familiar no es construeix sobre titulars ni rumors. "Una dona com la que tinc al costat... Ho sento molt, però la gent s'equivoca", va dir al programa sense dubtar.

Damián Quintero després de Supervivientes: així reconstrueix la seva vida lluny de l'illa

Després d'abandonar Hondures, en Damián ha començat a recuperar la seva rutina amb la seva dona i el seu nadó. Ha compartit alguns moments de tranquil·litat, com un àpat en què el plat principal era un mol·lusc que ha acceptat millor que altres aliments del concurs. En canvi, no ha tingut cap problema a mostrar el seu rebuig absolut cap als cocos: "Com us dic que no els vull veure ni en pintura", va escriure a les xarxes, deixant clar que els ha agafat una certa mania.

Malgrat la polèmica, el vincle que va crear a l'illa amb alguns companys segueix fort. Així ho ha demostrat amb un recent sopar a Madrid amb Pelayo Díaz i Gala Caldirola, els seus grans suports dins del reality. En aquella retrobada no hi van ser presents altres concursants, cosa que ha alimentat les teories sobre divisions internes després del final del programa.

En el seu retorn de Supervivientes, Damián Quintero respon a rumors i se centra en el que és important

A més, en Damián ha donat la seva opinió sobre la victòria de Borja González, i no ha estat precisament neutra. Ha confessat que ell donava suport a Escassi com a guanyador del concurs. "Jo crec que Borja no (era just guanyador), jo anava amb Escassi, la veritat", ha declarat, generant rebombori entre els seguidors del programa.

Amb tot això, el retorn a la realitat se li està fent més costerut del que esperava. Entre rumors nocius, opinions polèmiques i el desig de passar desapercebut, en Damián ha deixat clar que l'únic que li importa és la seva família. Malgrat el soroll mediàtic, manté la seva intenció de protegir la seva intimitat i centrar-se en els seus.