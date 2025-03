Així ha explicat Lucía Rivera com és la relació amb Cayetano Rivera: és sorprenent

Lucía Rivera ha acaparat totes les mirades en la inauguració de la nova botiga de joies RABAT a València. Juntament amb la seva mare, Blanca Romero, ha brillat com una de les convidades estrella de l'esdeveniment, ambdues, amigues de la marca, han volgut estar presents en aquest moment tan especial. Amb looks impecables i somriures enlluernadors, mare i filla han demostrat la gran complicitat que les uneix.

Però no només han impactat pel seu estil, sinó també per les seves declaracions. Davant les càmeres, Lucía Rivera s'ha obert com mai sobre la seva vida personal. La model, que manté un festeig amb Fernando Wagner Sampol des de fa uns mesos, ha trencat la seva habitual discreció.

Ha parlat sense embuts sobre la seva relació i ha deixat clar que la seva parella la recolza en tot. "La meva parella no em frena per res i si ho intentés tampoc li sortiria", ha afirmat amb rotunditat. A més, ha assegurat que està molt feliç al costat de Fernando.

Lucía Rivera parla sobre com és la relació amb Cayetano Rivera

Blanca Romero no ha dubtat a sumar-se a les paraules de la seva filla. L'actriu s'ha desfet en elogis cap al jove, assegurant que és "una monada de nen, que sap estar a qualsevol lloc". Aquestes declaracions han sorprès a molts, ja que mare i filla solen ser molt reservades amb la seva vida sentimental.

Però el que realment ha deixat a tothom sense paraules ha estat la confessió de Lucía sobre la seva relació amb Cayetano Rivera. La model ha assegurat que tenen "una relació molt especial". I no només això.

Ha descrit el seu vincle com el d'"un germà gran i una germana petita". "Li explico les coses amb molta normalitat", ha afegit, deixant clar que la confiança entre ells és absoluta.

Lucía Rivera causa impacte amb les seves paraules sobre Cayetano Rivera

Aquestes paraules han generat un gran enrenou. Molts no poden creure que Lucía vegi a Cayetano més com un germà que com un pare.

No obstant això, el seu testimoni demostra la complicitat que existeix entre ambdós. Tot i que la seva relació ha estat marcada per alts i baixos en el passat, avui dia han aconseguit construir un vincle fort i sincer.

Lucía Rivera continua sorprenent. No només per la seva bellesa i elegància, sinó també per la seva naturalitat a l'hora de parlar de la seva vida. La seva relació amb Fernando Wagner Sampol va vent en popa.

La seva mare la recolza incondicionalment. I amb Cayetano Rivera, la connexió és més forta que mai. Una nit de confessions que ha deixat a tothom bocabadat.