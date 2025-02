Aplaudiment total a 'TardeAR' pel que Amor Romeira ha explicat sobre Anabel Pantoja

En el programa TardeAR han parlat sobre l'última imatge que Anabel Pantoja ha compartit amb els seus seguidors a les xarxes socials. A la fotografia, la influencer ha mostrat un grapat de cabells que li han caigut, cosa que ha generat preocupació entre els seus seguidors. La imatge ha causat un gran enrenou a les xarxes, amb molts comentaris preguntant-se si Anabel Pantoja podria estar patint un problema capil·lar greu.

Amor Romeira, gran amiga d'Anabel, ha volgut pronunciar-se sobre aquest tema al programa. “Crec que és pel postpart segur”, ha dit amb total seguretat.

A més, ha compartit una experiència personal per donar suport a la seva afirmació. “A una amiga que acaba de ser mare li passa el mateix”, ha confessat Amor. La influencer ha deixat clar que aquest tipus de caiguda del cabell és una cosa freqüent en dones que han donat a llum recentment.

Aplaudiment a TardeAR després del testimoni d'Amor Romeira sobre Anabel Pantoja

Durant l'emissió del programa, Amor ha continuat explicant la raó darrere d'aquest procés. “Això que té Anabel és una cosa normal en el postpart i això, sumat a l'estrès, fa que el cos reaccioni d'aquesta manera. Quan el cos sap que estàs malament, cauen els cabells”, ha assegurat.

Les paraules d'Amor han estat rebudes amb un fort aplaudiment del públic, que ha valorat la seva intervenció i el seu suport incondicional a la seva amiga.

Amor Romeira defensa a TardeAR Anabel Pantoja de les crítiques sobre la caiguda del seu cabell

Per aclarir encara més la situació, el programa ha decidit posar-se en contacte amb dones que pateixen alopècia. La pregunta era clara: podria Anabel Pantoja quedar-se calba o es tracta d'un procés normal?

Les expertes han confirmat que la caiguda del cabell després del part és un fenomen habitual i que, amb el temps, el cabell torna a créixer amb normalitat.

Amor Romeira ha estat una de les veus més contundents en defensa d'Anabel. No ha dubtat a donar la cara per la seva amiga i a defensar-la de les crítiques que han sorgit a les xarxes socials. La seva valentia i suport han estat molt aplaudits tant al plató com pels espectadors des de casa seva.

La intervenció d'Amor Romeira ha deixat clar que Anabel Pantoja no està travessant un problema irreversible, sinó un procés completament natural després de l'embaràs. Gràcies a les seves paraules i als testimonis de les expertes, s'ha aconseguit desmentir qualsevol alarma innecessària i calmar els seguidors d'Anabel.