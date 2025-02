Sorpresa a TV3 per un error en els informatius de Toni Cruanyes: 'Se li n'ha anat...'

Els directes televisius sempre estan subjectes a imprevistos, i aquest dimarts, TV3 va viure un moment insòlit que no va passar desapercebut. Durant l'emissió del TN Vespre, presentat per Toni Cruanyes, un error tècnic en plena retransmissió va deixar els espectadors sorpresos.

L'incident va ocórrer quan, en plena intervenció de Cruanyes, la càmera va tenir un problema d'enfocament que va generar una seqüència caòtica. Primer, l'operador de càmera va fer un zoom inesperat centrant-se en la boca de Cruanyes, per després allunyar-se de forma abrupta.

Un error poc habitual en l'informatiu de la televisió catalana, que ràpidament va ser molt comentat a X. "Acaba de passar això en directe mentre Toni Cruanyes realitza el Telenotícies Vespre. A l'operador de càmera se li n'ha anat la mà", va compartir un usuari.

Sorpresa a TV3 després d'un error en els informatius de Toni Cruanyes

Les imatges del curiós error no van trigar a propagar-se per les xarxes socials. En qüestió de minuts, molts usuaris van compartir el vídeo, reaccionant amb humor a l'inesperat moviment de càmera.

Mentre alguns feien bromes sobre el sobtat moviment de càmera, altres destacaven la rapidesa amb què l'equip tècnic va intentar corregir la situació. No obstant això, més enllà de l'error tècnic, el que realment va cridar l'atenció va ser la professionalitat de Toni Cruanyes.

Malgrat l'errada en l'enquadrament, Toni Cruanyes va continuar amb la seva intervenció sense immutar-se, demostrant la seva experiència i domini del directe. La seva impecable reacció va evitar que el moment fos més incòmode i va permetre que l'informatiu seguís amb normalitat.

Un petit error sense major transcendència

Aquesta mena de confusions poden passar en qualsevol retransmissió, i el que va succeir a TV3 no ha estat més que un petit incident. No obstant això, la viralització del moment demostra com les xarxes converteixen qualsevol situació en tendència en qüestió de minuts.

Afortunadament, l'error no va afectar en absolut el desenvolupament de l'informatiu, que va continuar amb el seu habitual rigor. Toni Cruanyes, amb la seva professionalitat, va manejar la situació sense alterar-se, reafirmant per què és un dels presentadors més respectats de la televisió.

Al final, el que va succeir a TV3 ha quedat en una simple anècdota televisiva que ha tret un somriure a més d'un a les xarxes. Un recordatori que, fins i tot en els programes més seriosos, els petits imprevistos poden donar lloc a moments inesperadament divertits.