Ana Maria, la parella de Luka Doncic que ha enfadat Los Angeles Lakers el primer dia

El traspàs de Luka Doncic als Los Angeles Lakers va ser un dels més comentats en la història recent de l'NBA. L'eslovè va deixar els Dallas Mavericks per unir-se als Lakers, un dels equips més llegendaris de la lliga. L'arribada de Doncic, a canvi d'Antony Davis, va sorprendre jugadors i aficionats per igual, creant una gran expectativa.

El debut de Doncic amb els Lakers no va decebre, però la veritable sorpresa va arribar de la mà de la xicota, Ana Maria Goltes. Ella, que ja era coneguda per la seva relació amb el jugador, es va convertir en el centre d'atenció el mateix dia del seu debut. La dona de Luka no només era allà per donar suport, sinó que també va deixar un gest molt particular que no va passar desapercebut per als seguidors de l'equip.

Ana Maria es va presentar amb la samarreta groga de Dončić, una cosa que ja havia fet abans, però aquesta vegada el seu detall va anar més enllà. No només va mostrar el seu suport amb l'uniforme del jugador, sinó que va portar la seva filla Gabriela a les grades amb un pentinat molt especial. Les trenes estaven adornades amb gometes grogues i morades, els colors característics dels Lakers, un gest que, encara que és dolç, va causar enrenou.

Aquest detall no va ser ben rebut per tots els fans dels Lakers. A les xarxes socials, alguns van expressar el seu malestar per allò que van considerar una falta de respecte cap als colors de l'equip. Encara que molts van veure el gest com un acte de suport incondicional d'una mare, altres ho van interpretar com una petita provocació cap als aficionats més puristes.

El debut de Luka Doncic en Los Angeles Lakers

Luka Doncic, per la seva banda, va tenir un debut sòlid a la pista. En els seus 23 minuts de joc, va sumar 14 punts, 5 rebots i 4 assistències. No obstant això, malgrat els seus bons números, l'emoció del públic no només es va centrar en el seu rendiment. La presència d'Ana Maria i la seva filla a l'estadi va generar tant amor com controvèrsia.

El debut de Doncic amb els Lakers serà recordat no només pel seu rendiment a la pista, sinó també pels gestos i detalls que van fer d'aquest esdeveniment una cosa única. L'expectativa que va generar el seu fitxatge per l'equip és només el principi d'una llarga i exitosa carrera. Mentrestant, Ana Maria Goltes continua sent una de les figures més comentades fora de la pista, tant per la relació amb el jugador com pels gestos que sempre capturen l'atenció.

Malgrat les crítiques, Ana Maria i Luka continuen construint una imatge familiar que no passa desapercebuda. Amb el suport de la seva filla i l'amor dels seus seguidors, el debut als Lakers de Doncic és només un capítol més en una història que continua atraient totes les mirades. El futur de l'eslovè als Lakers sembla prometedor, encara que el camí estarà ple d'emocions tant dins com fora de la pista.