Meghan Markle rep una última advertència i el príncep Harry no pot fer res

El príncep Harry i Meghan Markle no han deixat d'estar en l'ull de l'huracà des que van abandonar la Casa Reial britànica el 2022. Les seves declaracions, tant en l'entrevista amb Oprah Winfrey com en les memòries de Harry, van exposar detalls que els Windsor preferien mantenir en privat. Ara, nous problemes tornen a posar-los al centre de la polèmica.

Rumors, pressions i el constant escrutini públic

Un dels temes que més interès ha despertat és l'estat del seu matrimoni. Des de fa temps, s'especula que la parella podria estar travessant una crisi que podria portar-los al divorci. Les seves aparicions individuals han alimentat les sospites i encara que no han desmentit oficialment aquests rumors, han intentat fer-los callar amb gestos públics.

Recentment, Meghan va dedicar un missatge al seu marit per Sant Valentí que buscava dissipar dubtes: “De tornada a casa cuidant els nostres nadons i trobant a faltar el meu Valentí”. Després va afegir: "Més que orgullosa del meu marit i del que ha creat. El meu amor, menjaré hamburgueses i patates fregides i 'fish and chips' amb tu sempre; gràcies per tot".

El visat del príncep Harry i la seva permanència als Estats Units, en perill

La permanència del príncep Harry als Estats Units també està en perill. La seva situació migratòria ha estat qüestionada, especialment després de les seves declaracions sobre el consum de substàncies en la seva joventut. L'arribada de Donald Trump a la presidència i les crítiques de Harry cap a ell han complicat encara més el seu estatus al país.

Segons The Sun, "els arxius del visat del príncep Harry es faran públics en pocs dies". Aquesta revelació prové de la decisió del jutge Carl Nichols, qui va determinar que "la sol·licitud del visat nord-americà del duc de Sussex es publiqui".

La Fundació Heritage busca esclarir per què se li va permetre l'entrada tot i haver reconegut el seu consum de substàncies. “Qualsevol que sol·liciti ingressar als Estats Units ha de ser sincer en la seva sol·licitud i no està clar que sigui el cas del príncep Harry”. Aquestes eren les declaracions de Nile Gardiner, membre de la fundació, a The Telegraph.

Netflix i la seva advertència als ducs de Sussex

Mentrestant, Meghan Markle ha estrenat a Netflix el seu programa With Love, Meghan, on comparteix receptes i consells casolans amb convidats famosos. No obstant això, el show ha estat criticat des de l'inici, amb acusacions de plagi i opinions poc favorables després del seu llançament. Malgrat la recepció negativa, Netflix va sorprendre en anunciar una segona temporada.

No obstant això, segons The Mirror, aquesta renovació té condicions. Els directius de la plataforma "podrien no renovar l'acord multimilionari dels ducs de Sussex" si la parella es divorcia. El podcast The Rest Is Entertainment, conduït per Marina Hyde i Richard Osman, va analitzar aquesta possibilitat.

Aquesta advertència de Netflix suma una nova preocupació a la llista de problemes que enfronta la parella. Amb la seva estabilitat als Estats Units en joc i el constant escrutini públic, el futur del príncep Harry i Meghan Markle sembla incert.