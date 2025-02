Sonat aplaudiment a Juan del Val i Nuria Roca pel que han fet amb la seva filla Olivia

Juan del Val i Nuria Roca s'han guanyat l'aplaudiment dels internautes després del seu últim moviment a les xarxes socials. A través d'una publicació protagonitzada per la seva filla Olivia, aquest mediàtic matrimoni ha tornat a deixar al descobert que unida està la seva família.

Durant tots aquests anys, ambdós professionals de la comunicació han assegurat que el més important per a ells són els seus fills. De fet, en diverses ocasions, hem pogut ser testimonis dels divertits moments que viuen tots junts.

Tant és així que, a finals del 2024, Juan del Val i Nuria Roca no s'ho van pensar dues vegades a l'hora d'organitzar un viatge en família a Egipte, lloc on van donar la benvinguda el 2025.

Ara, la presentadora de televisió ha tornat al seu perfil d'Instagram amb una nova publicació protagonitzada pel seu marit i la seva filla. Un carrusel fotogràfic que deixa al descobert un revelador detall: com d'involucrada està la jove en el seu dia a dia.

Juan del Val i Nuria Roca es guanyen l'aplaudiment dels internautes per l'últim gest que han tingut amb la seva filla Olivia

No hi ha cap dubte que el que més els agrada a Juan del Val i a Nuria Roca és passar temps amb els seus fills. I prova d'això és l'última fotografia que ha publicat la presentadora al seu perfil d'Instagram.

Dijous passat, 20 de febrer, el matrimoni va tornar al plató d'El Hormiguero en qualitat de col·laboradors. No obstant això, en aquesta ocasió van ser acompanyats per algú molt especial per a ells: la seva filla Olivia.

Tal com es pot veure en una de les imatges de l'últim carrusel que ha compartit Nuria Roca en aquesta xarxa social, la jove va decidir acompanyar els seus pares. "Hormigueando", va escriure la presentadora al costat de dos cors.

No obstant això, i encara que no va voler desvelar el motiu pel qual Olivia es trobava al backstage al costat de Juan del Val, diversos internautes creuen haver donat amb la clau.

Tots els indicis apunten que la jove Olivia podria haver acudit al programa en què treballen els seus pares per presenciar en primera persona l'entrevista del conegut actor Mario Casas.

"Preciosa foto. La teva filla volia veure en directe a Mario Casas", va assegurar un seguidor de Nuria Roca. Altres, en canvi, van aprofitar l'ocasió per felicitar-los per la seva bonica família.

"M'encanta la foto del pare i la seva filla" o "que bonica posi. Amor que es respira" són només alguns dels missatges que els usuaris d'Instagram li van escriure a la presentadora.