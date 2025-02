Lara Álvarez, Perico Durán i l'exclusiva que tots busquen: 'Estic intentant…'

Lara Álvarez ha trencat el seu silenci a través d'una nova entrevista per confirmar l'exclusiva que tothom buscava sobre la seva actual parella, Perico Durán. "Estic intentant gaudir d'aquest moment", ha assegurat de manera clara la presentadora.

Va ser durant el passat novembre quan Diez Minutos va fer saltar totes les alarmes al voltant d'aquesta coneguda periodista asturiana en assegurar que estava il·lusionada amb el seu nou romanç.

Des de llavors, i igual que ha fet durant tots aquests anys, Lara Álvarez ha evitat per tots els mitjans parlar de la seva vida sentimental davant la premsa. Fins ara.

Aquest mateix divendres 14 de febrer, el portal de notícies Informalia ha publicat l'última i reveladora entrevista d'aquesta coneguda presentadora de televisió. Durant la seva xerrada amb Beatriz Cortázar, la comunicadora ha parlat, entre altres coses, dels seus nous projectes i de la seva sortida de Mediaset.

No obstant això, les declaracions que més han cridat l'atenció han estat les relacionades amb el pilot Perico Durán. Sense pèls a la llengua, Lara Álvarez ha reconegut que està "molt contenta", tant a nivell professional com sentimental.

Tanmateix, quan li han preguntat si la seva actual parella ja li ha demanat matrimoni, ha deixat al descobert com d'incòmoda se sent parlant d'aquests temes en públic. Encara que no ha tingut cap problema a confirmar la seva actual relació sentimental.

"Saps que no em sento molt còmoda parlant d'aquestes coses i això que intento normalitzar-ho. És absurd negar la nostra relació i fins i tot em sembla just compartir la meva felicitat, perquè també rebo molt d'afecte dels mitjans", ha aclarit Lara Álvarez.

Lara Álvarez desvela l'exclusiva sobre Perico Durán que tothom busca

Després d'un temps allunyada del focus mediàtic, Lara Álvarez ha concedit una nova entrevista en la qual ha confirmat diverses dades relacionades amb la seva història d'amor amb Perico Durán.

Tant és així que, quan li han preguntat si entre els seus actuals projectes entra el de ser mare, la periodista ha estat molt clara al respecte: "No em tanco a res".

No obstant això, ha volgut deixar clar que, "des de la tranquil·litat actual, estic intentant gaudir d'aquest moment de conèixer-nos amb calma. Sense l'angoixa de saber que te n'aniràs quatre mesos a una illa", ha afegit Lara Álvarez a continuació.

A més, l'actual parella de Perico Durán ha assegurat que és una persona "molt emocional, però també m'agrada estructurar la meva vida". Per això, considera que "els sentiments no es lliuren fàcilment quan saps que te n'has d'anar molt de temps".

"Sempre que llegeixo coses com: «Què li passa a Lara Álvarez que no dura amb les seves relacions?»... Penso que no em resultava fàcil mantenir un vincle amb la vida que tenia", ha sentenciat.