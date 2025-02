Mary de Dinamarca confirma els rumors sobre el seu marit Frederic: se n'ha anat

El palau d'Amalienborg ha tornat a cobrar vida, marcant el retorn a la normalitat després de l'escapada hivernal de la família reial danesa. La reina Mary i la seva família han tornat a Copenhaguen, llestos per reprendre els seus compromisos i responsabilitats.

Mentre la reina Mary de Dinamarca se submergia en la seva agenda oficial, s'ha revelat que el rei Frederic X ha emprès un viatge personal. La Casa Reial ha confirmat l'absència del monarca, encara que sense revelar la destinació exacta del seu viatge.

Mary de Dinamarca ha tornat de les seves vacances

La reina Mary, per la seva banda, ha reprès les seves activitats amb una reunió a Amalienborg juntament amb Simon Kjær Hansen. La trobada ha tingut com a objectiu principal la planificació dels projectes de la institució per als pròxims cinc anys.

La Casa Reial danesa, a través dels seus canals oficials, ha destacat el paper actiu de la reina en el desenvolupament d'aquest centre. I és que des de la seva inauguració el 2022 ha treballat en la recerca de solucions innovadores per a desafiaments socials clau.

El Centre Reina Mary s'ha convertit en un referent en la promoció de la cooperació en àrees com la transició verda o el sector del benestar. Mary de Dinamarca, amb la seva visió i compromís, ha estat una peça fonamental en l'impuls d'aquesta iniciativa.

El misteriós viatge de Frederic X

Mentre el rei Frederic X es troba fora del país, el príncep hereu Christian ha assumit novament el paper de regent. Aquesta no és una tasca nova per al jove príncep, que ja va exercir aquesta funció durant les recents vacances familiars a Austràlia.

La seva capacitat per assumir responsabilitats a una edat primerenca demostra la seva preparació i compromís amb la monarquia danesa. El príncep Christian exercirà com a regent fins diumenge, quan s'espera el retorn del rei Frederic X.

Durant aquests dies, el jove representarà la Corona danesa i prendrà decisions en nom del seu pare. El seu paper com a regent reflecteix la continuïtat i estabilitat de la monarquia danesa, on les responsabilitats es transmeten de generació en generació.

L'absència del rei Frederic X i la regència del príncep Christian han generat un gran interès en la societat danesa. La monarquia, amb la seva història i tradició, continua sent una institució rellevant en la vida del país.