Ningú esperava el que Richard Gere i Alejandra Silva han fet dins de la seva mansió

Richard Gere i Alejandra Silva van ser els grans protagonistes de la gran nit del cinema espanyol. L'actor americà va rebre el Goya Internacional per la seva àmplia carrera cinematogràfica. Richard ha trobat a Espanya el seu lloc de residència on gaudeix d'una vida tranquil·la.

D'aquí que ningú s'esperava el que ell i la seva dona han fet dins de la seva mansió de La Moraleja, Madrid: blindar-la amb càmeres. Un total de 13 dispositius de seguretat han convertit el domicili de Richard i Alejandra en un búnquer. A això cal sumar-hi una gran tanca que circumda l'habitatge que, a més, es troba en una de les zones més luxoses i vigilades.

Richard Gere i Alejandra Silva protegeixen la seva mansió

Richard Gere i Alejandra Silva van brillar com mai a la catifa vermella dels Premis Goya, els guardons del cinema espanyol. En ella, el matrimoni va desfilar amb naturalitat regalant imatges d'ells fins ara mai vistes. I és que la vida de l'actor i la publicista a Espanya passa totalment desapercebuda.

Coincidint amb el 10è aniversari de la seva relació, Richard va adquirir una mansió a la luxosa urbanització de La Moraleja, a Madrid. Un habitatge valorat en 11 milions d'euros que Gere i la seva dona, Alejandra, van reformar al seu gust. El que ningú s'esperava és el que Richard i la seva parella van fer dins: blindar-la amb càmeres de seguretat.

Per si tenir la mansió en una de les zones més luxoses i segures de Madrid no fos suficient, el matrimoni va fer un pas més. Aprofitant la seva remodelació, van instal·lar 13 dispositius de seguretat per mantenir constantment la protecció del seu habitatge. A més, van envoltar tot el terreny amb una gran tanca per evitar les mirades indiscretes dels transeünts.

La decisió d'instal·lar 13 càmeres de seguretat la van prendre abans d'acudir als Premis Goya. La instal·lació es va estendre per tot el perímetre i es van assegurar que no quedés ni un sol racó sense vigilància. Tenint en compte que el terreny consta de 3.000 metres quadrats de jardí i 800 de mansió, no haurà estat gens fàcil.

I és que Richard és un dels rostres més coneguts a escala internacional i d'aquí aquest desplegament sense precedents. En un món on la fama pot atreure tant admiradors com intrusos, aquestes mesures són comprensibles i necessàries.

Així és la luxosa vida de Richard Gere i Alejandra Silva a Espanya

Només fa uns pocs mesos que Richard Gere i Alejandra Silva resideixen a Espanya. Va ser la passada tardor quan el matrimoni va decidir instal·lar-se definitivament a Madrid. Anys enrere, la seva residència estava fixada al ranxo que l'actor tenia a una hora de Nova York.

“Alejandra va ser molt generosa en donar-me sis anys vivint en el meu món”, va confessar l'actor a Vanity Fair. “Així que és just que jo li doni almenys altres sis vivint en el seu”, va afegir sobre la seva decisió de mudar-se a Espanya. A més, per a Gere, aquest pas representa una “aventura”, perquè, tal com va dir “mai he viscut a temps complet fora dels Estats Units”.

Des que es van conèixer el 2014, les vides de Richard i Alejandra s'han convertit en inseparables. Només quatre anys després, el 2018, es van donar el ‘sí, vull’ mitjançant una cerimònia budista. D'aquesta unió van néixer Alexander i James, els seus dos únics fills en comú.

Sobre com és actualment la vida de Gere i Silva poc ha transcendit als mitjans, procuren mantenir un perfil baix i protegir la seva privacitat. No obstant això, sembla que Richard s'està adaptant molt bé a la seva nova vida. “El vostre estil de vida és fabulós, és un lloc preciós, el menjar és extraordinari i la gent desborda sensibilitat i generositat”, va opinar.

L'última publicació d'Alejandra, ens acosta una mica més a la luxosa vida del matrimoni. En una de les seves stories, es podia veure l'extensa arbreda que envolta la mansió. “Home sweet home”, que traduït és “Llar, dolça llar”, escrivia Silva al costat de la instantània.