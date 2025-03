El problema que Carolina de Mónaco va callar durant anys: Albert i Estefania ho sabien

Les interioritats de la família Grimaldi sempre han estat un tema d'interès en el món de la reialesa. Christian de Massy, cosí d'Albert, Carolina i Estefania de Mònaco, ha compartit detalls inèdits sobre la seva vida i les seves relacions familiars. Entre les seves declaracions més cridaneres, es troba l'opinió que els seus oncles, el príncep Rainier III i la princesa Grace Kelly, tenien sobre Philippe Junot, el primer marit de Carolina.

Un matrimoni que no comptava amb el beneplàcit reial

Christian de Massy va tenir una estreta amistat amb Philippe Junot, abans que aquest iniciés la seva relació amb Carolina de Mònaco. El baró de Massy va recordar com la família Grimaldi veia amb mals ulls aquell matrimoni: "Grace i Rainier l'odiaven, pobre".

La unió entre Carolina de Mònaco i Philippe Junot, celebrada el 1978, va ser molt comentada i no va comptar amb el suport dels monarques. Finalment, el matrimoni va acabar en divorci el 1980, un desenllaç que, segons Christian de Massy, els seus oncles van considerar un alleujament. L'època daurada del Principat va coincidir amb els anys de joventut del baró qui recorda amb nostàlgia aquells temps.

"Per a mi la millor època va ser quan, per desgràcia, els terroristes que van matar Aldo Moro, van obligar molta gent a sortir fugint d'Itàlia. Van venir a Mònaco persones del més alt nivell, eren gent amb molta classe, elegants i sabien divertir-se", va explicar. Va ser llavors quan la premsa seguia de prop a Carolina, i la vida nocturna de Montecarlo brillava amb un esplendor únic.

Relacions complexes i silencis reveladors

Christian de Massy parla sense embuts de figures com Philippe Junot i Stefano Casiraghi, segon marit de Carolina. No obstant això, la seva actitud canvia quan es menciona a Charlene de Mònaco, esposa del príncep Albert: "De Charlène no tinc res a dir". El baró va passar de puntetes sobre la princesa de Mònaco, evitant donar detalls sobre la seva relació amb ella.

De Massy ha passat gran part de la seva vida viatjant, cosa que l'ha mantingut lluny, físicament, del clan familiar. "No ens hem allunyat, però les nostres vides són molt diferents, més de la meitat de la meva vida l'he viscut a l'estranger", va relatar. La seva passió pels viatges i el seu estil de vida itinerant han fet que tingui menys contacte amb la família Grimaldi en els últims anys.

Una vida marcada per la recerca d'equilibri entre el deure institucional i el desig de llibertat

Carolina de Mònaco ha viscut entre el deure monàrquic i el seu anhel d'independència, una dualitat també present en altres membres de la seva família. La seva vida ha estat lligada a les responsabilitats del Principat, però sempre ha buscat el seu propi camí, allunyant-se del rígid protocol de la reialesa. La seva història reflecteix la complexa relació entre el compromís amb la Corona i el desig d'autonomia.

Les revelacions al voltant de la seva família ofereixen una visió més profunda dels Grimaldi, una de les dinasties més enigmàtiques d'Europa. La vida de Carolina de Mònaco no només ha estat marcada pel seu paper institucional, sinó també pel seu fort caràcter i les decisions personals que ha pres. La seva història és un reflex de la tensió entre la tradició i la necessitat de trobar el seu propi espai al món.