Anuar Beno parla molt clar sobre l'embaràs d'Isa Pantoja: 'Aquesta vida tan…'

Anuar Beno no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de parlar alt i clar sobre l'embaràs de la seva cunyada, Isa Pantoja, davant la premsa. Tal com ha assegurat, està desitjant que el seu nebot neixi perquè “vingui i gaudeixi d'aquesta vida tan bonica”.

Aquest mateix dimecres, 15 de gener, el germà petit d'Asraf Beno s'ha deixat veure a la premier de la pel·lícula del director Diego Corsini, Adiós, Madrid. Com era d'esperar, durant el corresponent photocall, el jove no ha tingut cap problema a respondre a totes les qüestions de la premsa.

Tant és així que, quan li han preguntat per l'embaràs d'Isa Pantoja, Anuar Beno no ha pogut ocultar la seva felicitat. Visiblement il·lusionat, ha confirmat que naixerà “al juny, ve per a les vacances d'estiu”.

No obstant això, i encara que no ha volgut desvelar el sexe del bebè, ha deixat molt clar que el més important és que “vingui i gaudeixi d'aquesta vida tan bonica”. “Només neixi, per a la platja i tots els llocs”, ha afegit a continuació davant les càmeres d'Europa Press.

Amb aquestes paraules, Anuar Beno ha deixat clar que, tant per a ell com per a la seva família, el més important és que el bebè “vingui” sa perquè pugui “gaudir d'aquesta vida tan bonica”.

D'altra banda, i com era d'esperar, els reporters han aprofitat l'ocasió per preguntar-li pel complicat moment pel qual estan passant Anabel Pantoja i David Rodríguez.

El passat diumenge, 12 de gener, Fiesta va encendre totes les alarmes en confirmar en exclusiva l'últim contratemps de salut de la petita Alma. Tal com van informar, la neboda d'Isa Pantoja porta des del passat divendres, 10 de gener, ingressada a la Unitat de Neonatologia Intensiva de l'Hospital Materno de Gran Canària.

Ara, i amb la petita encara a l'hospital, els mitjans han volgut preguntar-li a Anuar Beno per aquest delicat tema familiar. “Se'm posa la pell de gallina i simplement enviar-li molta força. Segurament sortirà d'això… No puc dir una altra cosa”, ha assegurat, visiblement afectat.

D'altra banda, el cunyat d'Isa Pantoja ha assegurat que entén perfectament que la família i els amics d'Anabel s'hagin traslladat fins a Canàries per estar al seu costat:

“Al final el que és important és el que és important i, quan passen aquestes coses, has d'estar i seguir endavant”. “Confiem que tot sortirà bé i a lluitar”, ha afegit a continuació.