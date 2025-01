Gir de 180º en la separació de Pep Guardiola i Cristina Serra: 'Va ser ella qui...'

La notícia de la possible separació entre Pep Guardiola i Cristina Serra no deixa de ressonar a tots els racons, generant un seguit d'especulacions. Tanmateix, cap dels dos ha donat declaracions oficials.

La informació revelada per Lorena Vázquez a Y ahora Sonsoles ha desfermat el debat sobre els motius que haurien portat la parella a separar-se. I és que cal recordar que Guardiola i Serra feia 30 anys que estaven junts i, a més, tenen tres fills en comú.

Gir de 180º en la separació de Pep Guardiola i Cristina Serra

Segons va explicar Vázquez, acompanyada de la seva companya Laura Fa, aquesta decisió hauria estat acuradament valorada. No obstant això, fins al moment, els detalls encara no estan completament clars. "De moment, no sabem si es tracta d'un divorci legal o no".

"Ningú esperava ni coneixia aquesta notícia", va comentar la periodista. La separació, pel que sembla, es va fer efectiva el desembre passat, però la discreció d'ambdós ha fet que els rumors amb prou feines es confirmin ara.

Un dels punts que més es discuteixen és la influència de la carrera professional de Guardiola en la seva vida familiar. Segons van apuntar Vázquez i Fa, les demandes de la seva trajectòria en el futbol haurien tingut un pes determinant en el distanciament.

"El futbol li ha passat factura, ja que finalment ha anat davant del matrimoni, però almenys no hi ha hagut infidelitat", van assegurar. L'origen dels problemes podria remuntar-se al 2019, quan el Sunday Mirror va publicar que Serra va decidir abandonar Manchester.

Les mateixes fonts van indicar que va ser ella qui va posar límits a la relació després de la renovació de Pep Guardiola amb el Manchester City. "Va ser ella qui va dir: ‘Fins aquí’", van confirmar les periodistes.

Una porta oberta a la reconciliació

Malgrat tot, els afins a la parella suggereixen que el final de la relació no és definitiu. D'aquesta manera, tant Guardiola com Serra haurien deixat la possibilitat d'un retrobament en el futur. "Quan es retiri del futbol i torni a Catalunya, seria molt probable que tornessin".

Per ara, la separació ha causat un gran enrenou, però la seva discreció deixa espai per a les especulacions. La possibilitat d'una reconciliació manté viva l'esperança dels qui els han vist junts durant dècades.