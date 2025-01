Pell de gallina per les últimes paraules de Lamine Yamal sobre la seva mare: 'Mama...'

Aquest dimecres, Lamine Yamal va brillar al terreny de joc durant la victòria del Barça davant el Real Betis. A més, el jove també va demostrar el seu costat més personal i proper fora dels focus.

El futbolista, que està vivint una temporada espectacular, va voler retre homenatge a una de les persones més importants en la seva vida: la seva mare. La jornada va arrencar de manera immillorable per al Barça, amb un gol de Gavi al minut 2 que va obrir el camí cap a un triomf.

No obstant això, va ser a la segona part quan l'equip va consolidar el seu domini i Lamine Yamal va deixar la seva empremta amb un rendiment brillant. Tot i que el seu talent sobre la gespa és indiscutible, Yamal també va destacar per un gest molt especial que va compartir a les xarxes.

Lamine Yamal emociona parlant de la seva mare Sheila

Encara que el pare de Lamine Yamal és una figura coneguda entre els seguidors del jugador, la seva mare manté un perfil molt més discret. Malgrat això, ella exerceix un paper fonamental en la vida del futbolista, cosa que el mateix Lamine va deixar clar amb unes paraules.

Aprofitant l'ocasió del seu aniversari, el de Mataró va voler agrair públicament tot el suport i amor que sempre ha rebut de la seva mare. "Feliç aniversari a la millor, t'estimo molt mama, gràcies per tot el que fas per nosaltres", va escriure Lamine Yamal.

Aquest emotiu missatge el va acompanyar d'un collage d'imatges que reflecteixen el seu estret vincle. A la recopilació es poden observar moments personals que mostren la complicitat i l'afecte entre mare i fill, una relació que sens dubte és un pilar fonamental en la seva vida.

Un gest que emociona els seguidors

El detall del jove no ha passat desapercebut entre els aficionats, que han destacat la seva humilitat fora dels terrenys de joc. Lamine Yamal no només s'està consolidant com una promesa del futbol, sinó també com una persona que valora profundament les seves arrels.

Sens dubte, la connexió amb la seva mare és una font d'inspiració. El gest de Lamine Yamal cap a la seva mare demostra que, darrere de la seva creixent fama, hi ha un jove amb els peus a terra. És evident que els valors que li han inculcat són una part essencial del seu èxit.