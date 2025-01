Isa Pantoja i Asraf Beno prenen una decisió amb el fill que esperen: 'Ho tinc clar'

Encara falten uns mesos perquè Isa Pantoja i Asraf Beno donin la benvinguda al seu primer fill en comú. No obstant això, ja han pres una de les decisions més difícils per a tots els pares: escollir el nom del seu nadó. "Ho tinc clar", va assegurar la influencer fa uns dies.

Abans de començar les festes de Nadal, Isa va acudir al seu lloc de treball en el programa Vamos a ver. Aquell dia, la jove va compartir amb els seus companys com estava sent el seu segon embaràs.

Entre altres coses, Isa Pantoja va assegurar que podria ser un nen, ja que no està sentint cap molèstia. A més, i malgrat que encara no coneixien el sexe del petit, no va tenir cap problema en confirmar que és el que a ella li agradaria.

En canvi, també va matisar que a Asraf Beno li faria molta il·lusió que fos nena, perquè a la seva família són tots homes. D'altra banda, ella també va deixar molt clar que, si és una nena, té clar quin nom vol posar-li.

"Si és nena sé quin serà, però no ho vull dir. De nen Asraf té pensats noms, però no em convenç cap. Jo vull alguna cosa així com internacional", va assegurar al plató del citat programa de Telecinco.

Isa Pantoja i Asraf Beno ja saben el nom que li posaran al seu fill

Encara que Isa Pantoja va assegurar que tenia clar el nom que vol posar-li al seu petit en cas que sigui nena, va decidir mantenir aquesta informació en secret. No obstant això, ara Asraf Beno ha tingut un descuit davant les càmeres d'Europa Press.

Durant la seva intervenció a Vamos a ver, la influencer va assegurar que encara desconeixien el sexe del seu fill. Però ara el model ha assegurat que ja saben si és nen o nena.

"L'altre dia va ser la primera vegada que vam fer l'ecografia 5D i la veritat és que va ser molt bonic. Va ser flipant veure la imatge tan realista i tan bonica", ha assegurat Asraf Beno davant els reporters.

Entre rialles, el marit d'Isa Pantoja ha confessat que ja saben el sexe del nadó, encara que ha evitat donar detalls al respecte. "El que vingui, que vingui amb salut", ha assegurat a continuació.

Tant és així que, quan li han preguntat si serà una nena, Asraf Beno ha respost amb un "no m'emboliquis". Expressió que deixa entreveure que el seu primer fill en comú podria ser una "mini Isa".